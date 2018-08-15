来一场说走就走的旅行-斯柯达明锐旅行车教你如何“秀”出优雅范儿

来一场说走就走的旅行，是每个都市人的梦想。如今立秋已过，天气逐渐转凉，是时候从工作中抽出身来，和家人朋友们进行一次放松身心地出游了。周末也好，节假日也罢，斯柯达明锐旅行车，以其专属旅行装备、强悍的装载能力以及贴心的智慧解决方案，给爱工作更懂生活的你一场说走就走、舒适贴心的优雅旅行。

专属旅行装备 说走就走的旅行

作为一款专注旅行的车型，斯柯达明锐旅行车提供了专属旅行套装。其黑色宽体包围、前后银色护板，以及全系标配的银色可扩展行李架，造型吸睛，充分彰显运动气息。其中，行李架不仅作为装饰，其实际承重可达75 kg，能够放置自行车、滑雪板等重物，兼具美感与实用性。此外，明锐旅行车还提供全尺寸全景天窗，不但具有良好的采光性能和通风功能，还可将头顶的美景尽收眼底，增加旅途乐趣。

车身方面，明锐旅行车的车身尺寸在同类车型中表现抢眼，长4687mm，宽1814mm，高1509mm，轴距长达2686mm，再加上斯柯达设计师的精心布局，其前后排头部空间和腿部空间都十分宽裕，为乘客提供宽敞舒适的驾乘空间，即使是长时间的旅途也能轻松自在。

智慧解决方案 细节处显关怀

明锐旅行车的内部藏有大量的智慧解决方案，在细节上颇为贴心，体现了斯柯达“实在不简单”的造车哲学。车内提供了丰富的储物空间，无论是前排的副驾驶手套箱、前门内板1.5L储物格、卡片槽、带制冷功能的中央扶手储物盒，还是后排的出风口下部储物盒、B柱衣帽钩、后排中央扶手可调杯托，不但全面满足储物需求，更能让各类物品规整摆放，使每一个出行的小物件都有自己的“位置”，即使是“强迫症”看了也神清气爽。

长途旅行要准备旅行装备，有孩子的家庭还会为孩子带上各种玩具、儿童用品，最让人头痛的莫过于大包小包塞不下的狼狈，但贴心特能“装”的明锐旅行车把所有行囊一厢打尽，让你和家人的旅行舒适优雅。其后备厢容量达610L，后排座椅放倒后，容积可以扩充至1,740L。全家出游时，无论是野营所需的帐篷和炊具，亦或是登山徒步的全套装备，甚至一些超长物品，明锐旅行车都可以轻松搞定。值得一提的是，明锐旅行车的后备厢采用掀背式设计，开口大，让你轻松优雅放取每一件行李。

“隐形管家”降低出行风险

旅行自驾游长时间在公路上行驶容易造成疲劳驾驶。斯柯达明锐旅行车所提供的智能疲劳监测系统，如同一位贴心的隐形管家，及时提醒司机注意休息，降低出行风险。这位“隐形管家”会在车速超过65 km/h，行驶时间超过15分钟后被激活。在行车过程中，后台默默记录方向盘的使用情况、油门和制动踏板的动作、转向信号灯等数据，通过计算判断司机是否处于疲劳驾驶状态。如果判断为疲劳驾驶，智能疲劳监测系统就会出现在仪表盘图像上，提示司机停车休息。

另外明锐旅行车还提供了BSD盲点监测系统，就像行车路上的“慧眼”一般。在车速大于15km/h，且转弯半径大于100米时，系统会自动对车辆后方与侧方进行扫描，当有车辆进入扫描区域时，对应侧的后视镜指示灯便会点亮，以提醒司机谨慎变道。值得一提的是，该功能在雷暴、雨雾天气，以及夜间等视线不佳情况下，作用更明显，就像在行驶的路上为驾乘人员点亮一盏安全的明灯。

凭借出色的外观和丰富的配置，斯柯达明锐旅行车在市场上获得了良好的口碑，加之众多科技配置，让它犹如一位智能的出行助手，为消费者带来“实在 不简单”的用车体验。 （焦坚英）