德国马牌轮胎再次印证“成就每一程”的品牌承诺

近日，全球领先的轮胎制造商德国马牌轮胎于新西兰SHPG国际测试场举行“科技成就未来·德国马牌轮胎科技体验日活动”，充分展现了德国马牌轮胎的安全、舒适以及卓越操控性能。这些产品背后的尖端德国科技也印证了德国马牌轮胎的强大研发实力，以及服务中国消费者，成就他们每一程的品牌承诺。

“消费者们的每一次旅程都离不开领先科技的保驾护航。近150年来，德国马牌轮胎始终领导轮胎行业变革，凭借出色的造胎技术与高品质的轮胎产品，保障了每一位消费者的行车安全，助力每一程的精彩。通过此次活动，我们也再次印证了德国马牌轮胎是消费者们坚实、可信赖的伙伴。”大陆集团执行董事会成员兼轮胎事业部全球总裁Niko lai Setzer先生表示。

德国马牌轮胎引以为傲的技术优势源自于企业强大的研发实力。公司超过2,000名工程师组成了遍及56个国家和地区的研发网络。仅在去年，德国马牌轮胎就在500多个研发项目中投入近3亿欧元，并委派850多名员工对创新成果进行反复验证。每年超过25万条的轮胎测试，以及累计1.6亿多公里的耐久、高速测试里程，只为带来卓越驾乘体验，成就消费者的每一程。目前，德国马牌轮胎正根据企业“2025愿景”，以亚太地区为核心，贯彻企业长期发展战略，并逐渐扩展在中国市场的战略布局。除了生产基地，德国马牌轮胎还在中国合肥建立了研发中心和培训中心，为中国消费者和整车厂商提供更优质的产品和服务。 （邬思蓓）