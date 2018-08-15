全新福特Territory-以亲民价格和先进科技进一步拓展细分市场

福特 8月8日公布了其在华SUV家族的全新成员，针对中国市场打造的中级SUV官方图片，并正式宣布其官方名称——Territory。

全新福特Territory 由福特和江铃汽车联袂打造，将更好满足中国从一线至六线城市汽车市场日益细分的需求。随着福特“在中国，为中国”策略的不断深化落实，Territory标志着福特进入了一个全新的车型细分领域——入门级中型SUV。它将加入由福特翼搏，福特翼虎，福特锐界，福特探险者和福特撼路者组成的福特SUV家族，为中国消费者提供更为细分、多样化的选择。

“全新福特Territory是福特‘在中国，为中国’策略的一个重大的突破，”福特汽车亚太区总裁，福特汽车（中国）有限公司董事会主席兼首席执行官傅礼德表示，“它的加入，将扩大福特品牌引以为傲的SUV家族，在福特翼搏和福特翼虎之间增加一个全新车型细分。我们希望能借此迎来更多的中国消费者成为福特车主。”

全新福特Territory将在丰富配置、前瞻科技和智能互联方面设立同级新典范：有了福特Co-Pilot360TM智行驾驶辅助系统的保驾护航，消费者驾乘体验将更加安全、无忧。而采用智能化语音控制系统，标配“福特派互联”，为消费者带来全方位智能互联用车体验。（老 铁）