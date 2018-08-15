上海市场监管分类综合执法改革经验谈：让执法力量下沉一线-打造基层市场监管的“全科医生”

晨报记者 李晓明

市场监管部门在建设现代化经济体系、加快完善社会主义市场经济体制中负有重要职责，也一直是改革热点。自2014年1月浦东新区先行试点探索市场监管分类综合执法改革以来，本市凝聚共识，分步实施、有序推进市场监管分类综合执法改革，为基层实践转化为顶层设计进行了积极探索。

根据统计，综合执法和专业监管的对象具体包括：本市234万户市场主体，60万台（套）特种设备，2000多家食品药品生产单位，20万家食品药品经营单位。如何将如此规模的市场管好？市市场监管工作党委书记阎祖强介绍了上海改革经验。

打破“九龙治水”,统一监管

“以前一个小摊贩的管理，都要涉及工商、质监等多个部门。”阎祖强介绍，通过推进市场监管分类综合执法改革，彻底打破各区原有工商、质监、食药监、价检部门格局，组建市场监管局，实现一个部门管市场，打破了监管领域长期存在的“分段管理”、“九龙治水”现象，有效融合了原工商部门的综合监管、执法办案优势和原质监、食药监的专业技能、技术支撑优势，解决了多顶“大盖帽”去管一个小商贩的问题。

另外，通过改革还实现了执法力量下沉一线，各区市场监管局内设机构平均精简了30～38%，监管重心向乡镇街道集中，将机关精简人员全部充实到执法一线，对老百姓关心的食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全、公众消费安全等高风险、重难点环节的监管更加有效，处置食品安全等突发事件也更为迅速。根据统计，基层市场监管执法人员约占各区市场监管局人数的80%，比改革前上升了10个百分点；全市市场监管干部市、区、街镇监管力量配置分别为0.6:2：7.4,形成金字塔型监管结构。

“一次出动、全面体检”

各区致力于打破原有部门格局，消除监管“缝隙”，探索集约化的综合执法机制，着力“合并同类项”，将对超市、市场等重点监管对象的所有检查项目、要求，整合到“一张表”，形成“一次出动、全面体检”的执法机制。如浦东新区市场监管局以发挥“四合一”综合优势为依托，以发现和防控深层次安全隐患为重点，探索建立了“全项彻查”新机制，即在一定时间内集中力量，对高风险食品企业进行全方位、全过程彻底检查，检查事项覆盖原工商、质监、食药监、价检四个部门职能，涉及16个环节、46个项目。

“以前工商主管流通，质监主管生产，食药监主管食品药品安全，现在‘全项彻查’就对执法人员的综合能力提出了更高要求，需要打造一支高素质专业化的干部队伍。”阎祖强介绍，一方面，积极推动行政执法类公务员管理改革试点，实施了单独职务序列管理。根据职位的性质、特点和管理需要，合理划分执法类公务员职位范围，建立行政执法类公务员四类十一个职务层级的职务序列，积极解决行政执法类公务员职业“天花板”过低的问题。另一方面，大力开展培训。对专场新招录的近600名公务员，进行一个月封闭式培训和一个月的专业培训。对5700余名在职公务员实施100学时网上培训，实现了基层领导干部100%、一线执法人员100%通过全科培训考试考核。通过一系列培训，努力使市、区市场监管干部成为“专科医生”，基层市场监管干部成为“全科医生”。

加强事中事后监管

本市市场监管分类综合执法改革，始终围绕落实“放管服”改革要求，创新“3+3”事中事后监管机制。

2014年，在自贸区启动全国首批企业信息公示抽查，率先探索企业公示信息抽查工作。在自贸区试点的基础上，全面复制推广“双随机、一公开”监管制度。截至2017年底，本市已建立“事中事后综合监管平台”，市级平台已有62家市级部门开通，共归集信息187万条，各区级平台归集信息142万条，市、区两级有关部门依托平台开展了“双告知”、“双随机”、联合惩戒等监管应用，提升了监管效能。

本市还积极开展事前诚信承诺、事中信用预警、事后联动奖惩的信用监管模式，打通了企业与个人信用信息的共享通道，完善了市场性、行业性、社会性的信用约束机制，如在自贸区先行先试经营异常名录制度，并在全国复制、推广。问卷调查统计结果显示，76.5%的企业认为诚信有利于企业的持续发展，感到失信惩戒加强，这反映出信用监管已成为强有力的新型监管方式。