徐汇推1012个共享车位缓解停车难-还将根据居民需求扩容，“十三五”达到2400个共享车位目标纾解停车矛盾

晨报首席记者 李 芹

对于很多魔都上班族来说，每天下班回家，最怕看到的就是小区“车位已满”，然后就得在周边四处寻觅停车位，俗称“靠天吃饭”。甚至有些小区的一个停车位突破百万元大关，但依然一位难求。

地处市中心的徐汇区就有着很多这样的小区，停车位早已成了紧俏资源。对于这些早些年建成的小区，想要通过自我挖潜来增加停车位希望渺茫。为此，徐汇区依托APP平台，推出了错峰共享停车的计划。

目前，已经完成22个停车资源共享利用项目，共计1012个共享泊位。而根据《徐汇区停车资源共享利用实施办法》，徐汇“十三五”期间将基本达到共享2400个车位的目标，来缓解停车难。

地段好老小区泊位紧张 停车被戏称“靠天吃饭”

上海交通大学徐汇校区位于老牌的徐家汇商圈，寸土寸金的地段，周边小区分布密集，但建设年代已久，“停车难”是这些小区普遍面临的问题。

乐山新村、乐山二村、乐山四五村、乐山六七村……光听这些小区的名字，估计大家都能在想象出小区的建成年代，因此在车位配比上是大大不足。

来自市交警部门的数据显示，至2016年底，上海市注册机动车保有量近360万辆，而与之相比的经营性公共停车场（库）数量约为2600个，泊位数仅57万个。快速增长的私家车与停车位的缓慢上升之间产生了巨大的落差。

8年前从上海交大毕业的白领吴先生就深受停车之苦。从学校毕业后他就一直住在徐家汇附近，除了对周边环境熟悉，更因为交通出行十分便利。不过1年前，当他喜获爱女后，发现购车必须要提上议事日程。“因为知道小区停车难，我也一直很犹豫，但是有了女儿出行就成了大问题，必须买车了。”

“靠天吃饭，全凭运气。”吴先生告诉记者，这句用来形容自家小区的停车状况再贴切不过。遇到开车带孩子出门，全家人总是尽量赶早，希望能早点回来抢个车位。有时候，实在有事要开出门，回家差不多还有10分钟，就让家人到小区寻觅停车位。“一旦没有，我就在外面兜圈子，家里人就在小区来来回回走，没急事还好，有事真能把人急出心脏病。”

记者来到了吴先生住的广元西路附近，发现除了吴先生所住的多层小区外，还有不少高层住宅。比如南洋广元公寓和名仕苑，这两栋住宅都是建成于1999年前后，前者几乎没有停车位，名仕苑的停车位则远远无法满足居民的需求。

除了居民小区密集外，这一带离徐家汇商圈咫尺之遥，附近还有人流密集的国际和平妇幼保健院，停车都不太容易。

交大徐汇校区共享停车 未来根据居民需求扩容

幸运的是，吴先生的烦恼已成过往云烟。如今，他得益于交大徐汇校区的“共享停车”，每天都可以将车子停进自己的“专属车位”，而所需支付的费用不过350元/月。

吴先生口中的“共享停车”，正是在全市铺开的一种为缓解停车难的停车资源共享利用项目，主要是有条件的停车场库向附近居民开放错峰停车，一般采用包月付费的形式，所有的项目申请、运营、缴费都在第三方平台研发的APP上进行。

作为徐汇区首批加入的停车场库，上海交通大学保卫处技防科科长严俊告诉记者，当初第一步开放的时候只有30个停车位，主要是因为高校停车库地处校园，安全是首要考虑的问题。在实际运行后，发现无论是停车居民，还是负责运营的APP，都以“君子之姿”遵守着当初定下的规则，因此他们也更大胆地将共享停车位提高至100个。

“来租赁的除了周边居民，还有在徐家汇有工作或者业务往来的商务人士，”严俊告诉记者，因为APP公司除了包月服务，还提供临停，所以十分灵活便捷。甚至在这些人中，还有一些“团客”——一家单位由于场地原因无法提供停车位，一下子为员工租下了17个停车位。

交大的地下停车库一南一北两个入口，所有车辆不用经过交大校园，就可以直接从主干道路上驶入地下车库。既减少了市民在停车后的来回奔波，也减轻了对于校园生活的影响。

“目前来看，租赁车主关于超时停放、提前入场等协定条款履行得非常好，之前担心的种种问题都没有发生。”严俊告诉记者，倒是有很多居民慕名而来，希望能够直接向校方租赁车位。他表示，交大徐汇校区只是提供停车位，并不介入具体的运营，居民的需求还是需要经由第三方APP平台来审核与验证后才能完成车位租赁。

也正是由于居民们的肯定，校方最近也对车库的情况进行了一番梳理，看有没有再增加车位的可能性。就目前而言，交大徐汇校区可能还有50个车位的增量可能。未来，他们将和APP公司一起动态地根据周边居民、商务人士等的需求，来进行适时扩容，争取让更多市民享受到共享停车位带来的便利。

车主通过实名登记注册 绑定相关信息就可网签

“优会停捷停”APP正是徐汇共享停车项目的运营方，在注册过程中用户需要提供真实的手机号码，停车功能则分为“共享车位”、“查找停车场”和“包月服务”。

记者打开APP后，主页面会自动定位所在的区域位置，点击“包月服务”，就可以看到自己小区附近可以提供错峰停车的“共享车位”所在，价格、开放时间等信息也一应俱全。若想包月选定车位，还需绑定真实的银行卡信息，并同意《包月协议》中的详细规则。

“《包月协议》其实就是制约用户规范停车的一个手段”，其所属南京辉通科技有限公司运营部相关工作人员告诉记者，APP可以实现网上预约、付款等一系列功能。车主通过实名登记注册，绑定手机与银行卡就可以足不出户在网上签约。

在签约的同时，《包月协议》也给用户列出了详细的规范，比如，提前入场或延时离开，都需按时缴纳额外的费用，而每月累积超过3次，用户则将被列入黑名单，也将无法享受共享停车服务。上述工作人员告诉记者，就目前的运营情况而言，大概有50万左右人次受益于共享车位项目，而其中被列入黑名单的人远不到1%。“应该说，大部分的市民都很珍惜这样的共享机会，遵守签下的君子协定”。

“只有居民的规则意识真正建立，才会有越来越多的停车场库愿意加入到共享车位项目中来”，对方表示，开放停车位对很多停车场库来说并不是件有利可图的事情，因此在开拓场库资源方面，也是一件很耗精力的事情。不过，好在有政府部门的推动，以徐汇为例，目前有22个共享车位项目，未来，他们还将进一步努力开拓更多的停车场库参与其中。