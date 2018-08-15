三投A股不成，新丽传媒委身阅文-交易价格为155亿元人民币，将成阅文集团全资附属公司

晨报记者 曹西京

8月 13日晚，在港上市的阅文集团发布半年报，今年上半年总收入约人民币22.83亿元，同比增长18.6%；盈利5.043亿元，同比增长136.2%。公司同时宣布，与卖方订立购股协议(包括控制协议)，将收购新丽传媒100%股权。收购完成后，新丽传媒将成为阅文集团的全资附属公司。新丽传媒三次A股IPO上市不成，终投身港股，估值节节高。

文学与影视企业结盟

阅文集团公告，将以不超过155亿元人民币的价格收购新丽传媒，以现金与新股相结合的方式进行结算。将按每股80港元的价格发行新股，这较8月13日其收市价67港元溢价约19.40%。

今年5月19日，阅文集团已披露与新丽传媒订立版权及联合投资合作协议，并且将联合投资人民币2.2亿元拍摄及制作电影和电视剧。

阅文集团与新丽传媒背后都是腾讯。今年3月12日，光线传媒公告，以人民币33.1704亿元将持有的新丽传媒27.6420%股份出售给林芝腾讯。此次交易后，光线传媒将不再持有新丽传媒股份；但双方已签订合作协议，将利用各自优势资源共同开发电影及电视剧项目。

如今，新丽传媒将投入阅文集团怀抱。阅文集团将其文学作品改编权授予新丽集团，新丽集团则将有关文学作品改编成电影、电视剧、游戏、动画、漫画、舞台剧及音频作品，并生产及销售源自有关文学作品或改编作品的周边产品。

“新丽传媒主要从事电视剧、网络剧及电影的制作和发行，已制作大量不同类型电视剧、网络剧及电影，包括改编本公司文学库的大量作品。”阅文集团表示，此次收购将释放公司庞大文学内容库的潜在价值，通过向下拓展改编价值链及获得更多对改编过程的控制权取得显着优势，以及提高公司平台上作家的价值定位。

新丽传媒估值节节高

对新丽传媒，熟悉资本市场的人并不陌生。比如，目前在映的《西虹市首富》票房破10亿元，作为电影的出品方、发行方等，开心麻花、阿里影业、新丽传媒等又赚了一把。

公开信息显示，新丽传媒成立于2007年，致力于电视剧、电影、网络剧制作以及全球节目发行、娱乐营销和艺人经纪等领域，曾出品包括《辣妈正传》、《虎妈猫爸》、《北京爱情故事》、《我的前半生》、《如懿传》等电视剧，以及参与出品《煎饼侠》、《夏洛特烦恼》等电影作品。

2012年新丽传媒就曾进入过IPO初审，之后2014年1月终止了申请；2015年 11月再次申请IPO，后又终止。2017年6月30日，公司第三次向证监会提交了招股说明书，这一次，2018年1月26日披露证监会反馈意见，但3月22日再次终止审核。从光线传媒清退其股权看，公司已不打算近期在A股IPO。

2013年，光线以8.29亿购入新丽传媒27.64%股权，对应新丽当时估值为30亿，到今年3月退出时，新丽传媒估值达120亿，交易完成后光线获约22.66亿元投资收益（未扣除所得税），收益颇丰。如今不到半年，新丽估值又提高到155亿元。

2012年以来新丽传媒业绩增长迅速，净利润由2012年的8167.58万元增长至2017年的34895.59万元，复合增长率33.70%。近三年公司实现营业收入 6.55亿、7.45亿、16.70亿，净利润 1.17亿、1.56亿和 3.49亿元。现在，背靠腾讯这棵大树，新丽传媒和阅文未来有望强强联合，加强内容端竞争能力。