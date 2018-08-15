混改取进展 绿地控股天津建工

记者 林劲榆

晨报讯 绿地控股助推地方国企混改再次取得重大进展。

昨天，重组改制后的天津建工集团正式揭牌成立，成为天津市第三家率先实现混改的天津市属国有独资大型集团之一。根据重组方案，绿地控股通过股权收购方式，以14.859亿元受让改制后的天津建工集团65%股权，股东方还将按股权比例再增资5亿元。下一步，绿地将按计划把其中10%股权转让给天津建工集团经营团队，最终形成绿地持股55%、天津国资持股35%、经营团队持股10%的三元股权结构。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，绿地将充分发挥改革先行先试的经验和成熟的体制机制优势，给天津建工注入品牌、资本、产业资源等，以此次天津建工重组揭牌为新起点，推动天津建工今后5年每年保持30-50%的收入、利润增长，争取到2025年实现主营业务收入超千亿元目标，将其塑造成为全国标杆性的工程建筑行业龙头企业，实现地方政府、企业、股东、职工多方共赢的良好局面。在揭牌现场，绿地京津冀区域管理总部、山东区域管理总部分别就105亿元施工订单与天津建工签约；中国银行、建设银行、工商银行、天津银行、兴业银行、中信银行、渤海银行分别与天津建工签约增信，总额达350亿元。

天津建工成立于1952年，主营业务包括建筑施工、房地产开发与不动产经营、科技与金融服务三大产业，已发展成为天津建筑行业领军集团，是中国500强、天津100强和中国承包商及工程设计双60强企业之一。天津建工先后高水平完成了天津奥林匹克运动中心、天津滨海国际机场、地下轨道交通等一大批标志性工程的建设，资产总额达169亿元。