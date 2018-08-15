晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市低开，盘中二孩概念、细胞免疫治疗、采掘服务等板块涨幅居前，午后市场依然缺乏主动性买盘，最后沪市虽然收出红阳，但两市合计成交仅有2684亿元，成交量创今年2月14日以来的半年新低。

云计算快速放量

日前，工业和信息化部、国家发展和改革委员会印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称行动计划）的通知。其中提到消费规模显著增长，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上，拉动相关领域产出达到15万亿元。覆盖范围惠及全民，到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，释放网络提速降费红利。从细分领域来看，行动计划强调了物联网、云计算、大数据、人工智能核心技术在不同领域的应用。

大湾区交通先行

自粤港澳大湾区规划建设上升为国家战略以来，构建珠三角1小时交通圈已成为互联互通的重点。早前发布的广东省十三五交通规划就提出，2016-2020年，将重点推进“环+放射线”的珠三角城际铁路网建设，基本形成以广州为核心，纵贯南北、沟通东西两岸的城际铁路主骨架网络，构建珠三角1小时交通圈。

如果算上高铁，十三五期间的珠三角，共有21条高铁和城轨线路的建设齐头并进。如此，珠三角甚至整个粤港澳大湾区11个城市之间的轨道交通网络，将逐步从现有的“人”字形慢慢变成“A”字形，未来还将变成一个大“O”形。

仍在圆弧筑底阶段

当前，沪深两市走势虽然仍受外部利空因素制约，但从这次土耳其里拉暴跌，全球股市回落看，习惯了跟跌不跟涨的A股，这次并没有积极跟随外盘暴跌，而是探低后被大幅拉起，这说明前期A股的大跌，已经使得A股的估值底有了相当抵御利空的能力。事实上，现在没有人否认估值底，也没有人怀疑政策底已经到来，但由于外界的不确定因素没有完全明朗，导致市场底扭扭捏捏，一步三回头地拉拉扯扯，市场底终究会到来，现在只是筑底时间被拉长，原本的底可能是一个点，现在被拉成了一个区域，而没有人能准确预测说某一个点就是底，但某一个区域成为大底则容易判断得多。

技术上，沪市依旧处在2638点以来圆弧筑底阶段，分时指标经过短线回踩，又进入一个合理的位置，投资者可以继续积极操作。