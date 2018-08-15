风 雨

大盘在犹犹豫豫中总是有很多人对后市充满悲观情绪，这很正常，因为A股熊了很长时间，那些被套的，或者已经割肉在场外观望的朋友大多成了空头，那我们看看机构在忙些什么。

随着A股上市公司2018年中报的渐次披露，合格的境外机构投资者(QFII)、社保基金、保险等三类机构的投资布局路径逐渐显露。统计数据显示，截至8月10日，A股共有405家公司披露了中报，这三类机构共现身119家A股上市公司的前十大流通股东名单中。整体看，三类机构青睐高增长低估值的个股，偏爱大消费、化工和医药生物板块。业内人士表示，目前A股的配置价值在逐步显现，“业绩为王”是未来市场的选股思路，大消费中的白马股被看好。

“你们看，当小散很紧张地觉得股指还会下跌，还会创新低时，机构们却只管建仓。”高智说。数据显示，从新进持股看，二季度，有37家公司前十大流通股股东名单中新进出现QFII、社保基金、保险的身影。其中，QFII新进重仓8股，社保基金新进20股，保险新进9股。

“这里社保基金最值得关注。作为长线资金的代表，社保基金的选股思路历来是市场关注的重点。截至目前，社保基金共出现在71只个股的十大流通股东名单之中，累计持股16.19亿股，市值约231.56亿元。从持股情况来看，今年二季度，华锦股份、济川药业、通源石油等20只个股获得社保基金新进持有，恒力股份、当代明诚、杰瑞股份、洽洽食品等多只个股则获得社保基金不同程度增持。”郁教授道。社保基金的选股思路不仅值得参考，他们进出市场的节奏总是最有预见性的。

“其实仔细分析即可得知，上述这些板块之所以被机构看中，说到底，还是业绩优良。跌势重质，有良好业绩支撑的股票，大盘再怎样波动也不用担心未来没有回报。”高智说。业绩为王，是今后炒股的唯一，也是最根本的依据。

今日行情预测：继续拉锯仓位：70%