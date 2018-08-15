完善告知工作，保障知情权-银联卡小额双免风险全赔付

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

近日，银联卡小额双免业务市场高度关注。此前，该功能在银行办卡时默认开通，被认为侵害了用户的知情选择权。且今年6月该功能的单笔消费限额还从300元提升至1000元，赔付却有所限制引发质疑。

银联方面最新消息称，为切实保护广大持卡人的权益，正在推动银行完善小额双免客户告知。同时，为进一步增强持卡人用卡信心，为持卡人用卡资金安全提供保障，中国银联提供失卡保障“风险全赔付”服务。

小额双免安全性遭质疑

中国银联于2015年推出银行卡小额免密免签服务，官方介绍称，当持卡人使用具有“闪付”功能的金融IC卡或支持“银联手机闪付”的移动设备，在指定商户进行一定金额（境内1000元人民币，境外以当地限额为准）及以下的交易时，只需将卡片或移动设备靠近POS机等受理终端的“闪付”感应区，即可完成支付。支付过程中，持卡人不会被要求输入密码，也无需签名。银联相关业务负责人还指出，“双免”服务类似于银行卡的ATM机取现或网上支付，是银行卡的基本功能而非业务，并且该功能符合国际通行做法和普通人的认知常识，因而无须在领卡合约中一一列出。

然而，不少用户却因为“闪付功能”默认开启招致损失。7月14日，石家庄市民雷先生的手包被盗，随后就不断收到刷卡消费的短信通知。单笔消费最低200多元，最高500多元，共刷了13笔，都是利用了小额免密的闪付功能支付的。雷先生表示，发卡时银行并没有告知这项功能，造成的损失不应该由他个人承担。然而有关方面此前为盗刷制定了赔付门槛，挂失前72小时的盗刷损失可获得赔付，每人每年赔付上限为3万元。若是雷先生未关注刷卡信息，没在72小时内及时挂失则很有可能无法获得赔付。

保障知情权 风险全赔付

面对众多质疑声，银联方面仍表示暂时没有取消默认开通“双免”服务的计划。但是，银联会携手银行针对持卡人知情权、选择权、风险补偿等方面工作进行持续优化。

据介绍，中国银联已通过公告形式告知了持卡人，并在《银联卡小额免密免签业务规则》中明确规定，发卡机构和收单机构在业务开通前应当履行向持卡人告知的义务，并积极敦促参与双免业务的各家银行均依照业务规则的规定办理。按照银联业务规则的要求，各家银行已通过官网发布公告，并正在通过领卡章程、手机APP、微信公众号、短信、营业网点等渠道向持卡人告知小额双免限额提额事宜。据不完全统计，目前中国银行、建设银行、交通银行等商业银行已在持卡人领卡协议里明确告知了小额双免功能，农业银行、交通银行、邮储银行、华夏银行等主要全国性银行均已启动在领卡协议中增补双免内容的相关流程。同时，交通银行、中信银行、平安银行、广发银行、北京银行、上海银行等还通过手机银行APP、官方微信、手机短信等渠道向持卡人进行直接告知。

中国银联相关负责人表示，下一步，银联将在持续推动银行通过手机银行APP、网银、微信公众号推送、短信等“点对点”方式，告知客户双免功能；对于开户时间较早、确未留存联系方式的持卡人，通过多种渠道提升公告的可触达性。银联已于近期调研了各家银行小额双免业务持卡人告知方面的情况，并将持续敦促银行做好客户告知。

为进一步增强持卡人用卡信心，为持卡人用卡资金安全提供保障，中国银联近期已提供失卡保障“风险全赔付”服务。对于超出“72小时、3万元”范围的风险损失，银联联合商业银行建立了例外协商机制予以覆盖。对于正常用卡客户发生的风险损失，均可以纳入赔付政策，得到足额补偿。

同时，银联将推动银行缩短行内赔付处理时效，从5个工作日至3个工作日，进一步提升赔付效率；研究探索通过一键自助赔付功能，进一步优化持卡人赔付体验。

而且双免业务并不强制持卡人开通使用，如果持卡人仍对使用安全有所顾虑，可自主选择向发卡银行要求关闭该业务。持卡人可以前往柜面直接关闭，也可以直接通过电话关闭该项功能。关闭后，也可再次向发卡银行申请，重新开通双免功能。

此外，银联安全专家建议消费者，最好开通动账提醒功能，通过短信、微信、APP提醒了解资金变化。并且为安全起见，持卡人应尽快到银行将磁条卡升级为安全性更高的金融IC卡。