第三方支付规模暴涨-ATM企业销售再度下滑

见习记者 罗佳明

还记得最后一次使用ATM机的时间吗？对于大多数人来说，现在真是一个问题——随着移动支付的日趋普遍，传统的ATM、POS机正经受着“至暗时刻”。近日，多家ATM、POS机生产商的半年数据显示，由于移动支付迎来井喷式发展，2018第一季度乃至上半年，各家厂商业绩和以往相比均出现不同程度下滑，个别公司下滑幅度甚至超过六成。

ATM行业收入惨淡

2018年第一季度，我国第三方移动支付市场总交易规模达到了40.36万亿元人民币，环比增长6.99%。越来越多的人习惯使用手机支付,甚至连边远地区和广大农村地区的人群都开始使用二维码扫码支付。无论市区还是郊外，从星级酒店到乡村客栈，从机场到公交，从路边摊到菜市场，目前我国已经快步进入无现金消费市场。

由于对现金使用需求的下降导致银行客户对银行现金类自助设备特别是ATM的依赖也在降低,银行对ATM机的采购量急剧放缓。自2017年起ATM国内市场的整体发展已呈现停滞甚至减少状态。

国内最大的ATM厂商广电运通2017年年报显示，其ATM设备营收16.18亿元同比减少近30%，主要是市场需求缩减及价格下滑所致。

Choice数据显示，ATM设备生产商新达通2018年半年跌幅超过50%。在二月发布的2017年业绩预告中，公司预计2017年实现营业收入1.64亿元，同比下滑35.39%;亏损784万元。

3月23日，ATM取款机行业龙头品牌维珍创意发布2017年度业绩快报，预计公司2017年实现营收4300.60万元，同比下降60.74%;实现归母净利318.19万元，同比下滑90.68%。同时根据东方Choice的数据显示，2018年维珍创意一季报总资产报酬率下降1.68%，销售净利率降低93.48%，营业利润和营业收入同比增长率分别下降92.28%和34.63%。

业绩出现下滑的还有御银股份，由于主营ATM产品销售及运营服务，业务较为单一。

其业绩报表显示，2017年实现营业收入5.61亿元，比上年同期下降27.27%。而这种趋势仍在继续蔓延，御银股份2018年一季度财务摘要显示，单季度营业总收入为131405033元，同比减少22.85%，环比减少26.59%。另外在净利润方面单季度同比减少已超过75%。

各厂商谋求转型

一名银行业业内人士透露，虽然目前银行也在进行网点转型，但改造需求并不高，同时由于银行目前普遍大力发展线上业务，对于增加ATM机的需求也对往年有所减少。

随着国内商业银行的自助设备特别是ATM布放量的放缓,对ATM、POS机相关行业的发展前景带来巨大不确定性,在未来一段时间内，与之相关的银行自助设备形象创新及安全防护产品业务发展将受到巨大的市场压力和冲击，各方也在积极谋求转型。

维珍创意提到，未来也将全力尝试并向新的银行服务业务转型。公司转型发展的立足点依然是向国内的银行客户特别是中小银行客户提供服务。目前,转型方向确定为利用原有的数百家银行客户及两百多个城市的服务网络,向银行尤其是中小银行提供"互联网+"的服务,如金融科技、大数据风控、互联网引流及获客、为银行嫁接优质资产、普惠金融产品创新设计及银行产品营销等服务。当然,公司所开拓的新的业务和新的项目需要经过市场的验证,新业务和新项目一旦获得市场认可,公司将加大力度向新的业务方向转型。

而随着行业问题日益严峻，御银股份也开始在各个方面试图获得突破，在金融自助设备方面,推出多款智能化设备,研发出新一代智慧柜员机,帮助中小银行业务流程优化,提升业务效率、降低运营成本,为银行提供前置系统、运用系统的综合解决方案;研发出智能现金出纳机等。

值得一提的是，虽然POS机所面临与ATM机类似，但由于支付宝微信等第三方支付机构在前期市场推广中主要推广的二维码，其成本远低于上千元的POS机，但POS机厂商及时创新和转型，升级POS终端，增加扫码、NFC等功能，并且为了降低售价推出百元级的被扫式小白盒。POS终端的销售年增速在2017年仍然保持7.5%的上升趋势。

虽然就目前来看，二维码支付已成大势所趋。但是如果ATM厂商抓住机遇，及时做出改变，未来仍然有望获得市场青睐。