金融科技规模化应用引领者

王丽娟

引领金融科技需求的，正是一些大型金融机构，而这些传统金融机构正组团出现在度小满金融的朋友圈。

其中，中国农业银行就是那个“高富帅”。

2017年6月，中、农、工、建四大行分别与BATJ进行战略合作，金融科技领域发展出现一波高潮。农行与百度金融的合作进入实质阶段。

半年时间，百度与农业银行共建的“金融科技联合创新实验室”正式落成，双方共同打造的“农行金融大脑”一期实验室正式投产。

一年后同月，农行智能掌银上线，开始为用户提供更便捷高效的服务。用户可以通过语音交互在手机上操作，可以通过刷脸确认身份进行转账操作。

这一系列成果离不开百度“金融大脑”这一基础。“金融大脑”是基于A I、大数据、金融云及区块链等底层技术，提供智能营销、智能风控、智能客服等一整套完整的能力体系。

“金融大脑”通过对复杂数据的处理能力、快速准确的机器学习能力，建立合适的评分规则、决策体系，来实现客户的信用、风险和资源配置，实现服务的场景化落地，降低商业成本。

随着金融科技进入智能时代，金融科技正在全方位、全流程、立体赋能金融机构。

通过“金融大脑”的加持，农行可实现业务的“两升一降一控”。提升用户服务体验、提升获客和产品匹配能力、降低运营成本、控制金融风险，这四个目标正好是A I技术对于金融的核心价值。

如今，这一核心价值通过度小满金融的服务在500多家金融机构身上体现出来。

温州银行副行长金建康介绍，运用度小满的技术，温州银行快速拓展了线上的优质客户，现在增加了20多万的基础客户群。

除了这种直接的业务收益，还有来自合作伙伴价值观的认可。马上消费金融CEO赵国庆说：“在金融自由化、去监管、监管套利和金融创新最火的时候，我们没有这么做，我们走了持牌发展这条路，这源于百度。在合作过程中，我们收获了很好的合规能力，这是在与百度合作过程中形成的高度共识。”

可以说，从度小满金融的合作成果可见，A I技术在金融领域的应用已经从实验室阶段，正式进入到规模化的应用阶段。