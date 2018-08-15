“第二届上海文化企业十强十佳十人十大品牌活动”评选启动-上海文化产业发展迎来新一轮机遇

晨报记者 曾索狄

在“上海文创50条”、“‘上海文化’品牌三年行动计划”相继推出后，上海文化产业发展迎来新一轮机遇。为更好地发现典型、褒奖先进，本月，在中共上海市委宣传部、上海市文广影视局、上海市新闻出版局指导下，“第二届上海文化企业十强十佳十人十大活动品牌”评选工作正式启动。

在2016年举行的首届评选中，来自文化艺术、广播影视、新闻出版、文化科技等五大类26个领域的近两百家文化企业和创业者积极参与。今年的评选旨在通过推优认定和发布“文化企业十强十佳十人十大活动品牌”，大力培育一批骨干文化企业、深度发掘一批创新文化企业、宣扬表彰一批创业领军文化人物，充分宣传展示上海文化体制改革和文化产业发展成效，在全市营造文化产业健康发展良好氛围，为全力打响“上海文化”品牌提供有力支撑。

针对不同性质、不同类别、不同发展阶段的文化主体，评选将设置“上海文化企业十强”、“上海文化企业十佳”，“上海文化十大创新创业人物”和“上海十大文化品牌活动”四大奖项，其中“上海文化十大品牌活动”是今年特别增设的，旨在发掘并鼓励更多的上海文化机构举办具有影响力的品牌文化活动。同时，在第一届评选的基础上，本次评选提出以“商业成功力”、“市场竞争力”、“国际影响力”、“社会凝聚力”、“行业引领力”和“颠覆创新力”等多个维度对申报企业打分，综合考察上海文化企业和领军人物的能力。

记者获悉，此次评选自8月2日启动申报以来，各方报名积极踊跃，截至8月13日，已有30余家公司提交了报名申请表，整体申报的征集截止时间为8月24日，评选结果将在由第一财经主办的2018年上海文创高峰论坛上发布并颁奖。