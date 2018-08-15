《巨齿鲨》演女科学家，李冰冰开潜艇拯救世界-不能用“英雄” 来简单定义她

晨报记者 陆乙尔

大洋深处充满了未知和神秘，如今《国家宝藏》导演乔·德特杜巴就带来了“带你去探索想过但从未见过的世界”的科幻冒险电影《巨齿鲨》。这部由杰森·斯坦森和李冰冰主演的热映新片有着爆米花大片应该有的所有元素：悬疑、动作、奇观、喜剧等等，娱乐性极强。同时，这也是这两年很少在公众前露面的李冰冰最后一部大银幕存货，2016年拍完《巨齿鲨》她就没有再接新戏。接受晨报记者采访时，她说，新角色张苏茵是一位做事雷厉风行的勇敢女性，“在办公室里非常有主见，在孩子面前是非常有爱心的妈妈，对父亲很尊敬，在男主角面前又不失女性的性感，是一个丰富立体的角色。”

接戏

“怕水，带着接受挑战的心态去了”

《巨齿鲨》讲述了史前巨兽巨齿鲨意外逃离深海重现人间大开杀戒，前美国海军陆战队深海潜水专家乔纳斯·泰勒（杰森·斯坦森饰）联手海洋科学家张苏茵（李冰冰饰），带领众人抗击巨齿鲨，力求化解这场浩劫。

李冰冰告诉记者，她最初接到这个角色邀请时想都没想就拒绝了。“演员可能一直要在水里泡着，我比较怕冷，很担心水温会太低，因为取景地新西兰那边海水温度大概只有13到17度。现在身体没有以前年轻时那么好了，我觉得不能再糟践自己的身体了。”后来经过曾与李冰冰合作《变形金刚4》的《巨齿鲨》制片人再三邀请以及经纪人的劝说，李冰冰才下决心接下了角色，“我经纪人觉得，在这么重要的电影里担任女主角，不管怎样都应该再拼搏一把。我也就带着一种接受挑战的心态去了，其实我去之前心里还是有点没底，因为我真的比较怕水。”

生活自律的李冰冰平时就坚持健身做瑜伽，在拍这部戏之前也做了很多适应性训练，不过在拍“进入透明潜水罐接近鲨鱼并受到袭击”等重头戏时，尽管有专业人员在一旁指导，水性没那么好的李冰冰仍然“吃足了苦头”。比如透明潜水罐这场戏是在深度有五六米的大水池中拍摄，“每一次上来下去，几分钟之内我就已经精疲力尽了，每次从水里爬上来导演还在跟我说话，其实我都无法和他对话了。如果你不能很好地掌握潜水技能，深潜对于水性不好的人来说还是很消耗体力的。”

经历了潜水、水下憋气20秒等拍摄要求，虽然辛苦，李冰冰还是觉得很值，“拍戏嘛，做的都是平常人不会遇上的事情，这个经验还是很好的。”

角色

“内心强大坚定，有时也脆弱无助”

《巨齿鲨》的故事很“爆米花”，不过在李冰冰看来，这部戏的故事也在告诉观众，人类对自然应该有敬畏之心。“这是一个非常大的宏观主题，警告人类对自然、对生物的敬畏与爱护，以及对生命的敬畏。”

李冰冰饰演的是一个在海洋研究领域有很大成就的科学家，雷厉风行，专业素养极高，同时她也是一位单身母亲，有着一个可爱的女儿。戏里，张苏茵强悍果断又勇敢，当她的同事在一万米一下的马里亚纳海沟受困于海底时，她想都没想就自己下海营救战友。“她是一个对自己极其信任的人，在专业上涉及到海洋生物这方面时，她甚至了解每一种鲨鱼的每一个骨骼长在哪里，但是当发生巨大伤害时，你也可以看到她无助脆弱的一面。”

最终，男女主人公成功阻止了巨齿鲨，拯救了在海岸边玩耍的无数游客。对于这个在大片中十分出彩的华裔女英雄角色，李冰冰说，没有人天生就能成为一个英雄，人生没有彩排，更没有预演。“只有事情来了，你的性格、认知和三观决定了你会怎样去做。”在她看来，不能用“英雄”来简单地定义这个人物，“还不如说这个人在整部电影里不论是对待她的同事、她的战友，还是对待她的女儿、她的父亲以及她的朋友，都是一个非常有担当、有责任感的人。”在以男性动作戏为主的商业大制作中，李冰冰饰演了这样一个并非“花瓶”，对影片的情节发展、结局等各方面产生巨大影响的华裔女性角色，可以说是十分难得。对此，李冰冰坦言，制片人也许是看到了她身上“很硬朗的特质”才会邀约，“因为我生活中不是一个很柔和、很温柔的人，他可能觉得我比较有英气，性格很适合这个人物吧。其实张苏茵不是一个时时刻刻都很硬朗的人，但你能看到她的内心很强大、很坚定。”

合作

“杰森·斯坦森是暖男，友善又幽默”

《巨齿鲨》中，李冰冰与杰森·斯坦森的感情戏也备受瞩目。实际上，片中两人的对手戏点到为止，处理得恰到好处。“他是一个深潜专家，而我是对海洋、对生物有了解，完全是两个领域。而且我们海洋研究站本身就有很多高科技设备，所以一开始我对他完全是‘有你也可以，没有你我自己也可以’的态度。”而发展到后来共同面对危险时的齐心协力，男女主人公逐渐让彼此看到了对方品质高贵的地方，“他没有考虑到个人的不满，而是体现了更大的爱、更大的情怀和对大家的责任。”

戏里两人从陌生人到好战友一起拯救世界，戏外《巨齿鲨》也是李冰冰和杰森·斯坦森的第一次合作。拍戏前，李冰冰对杰森·斯坦森的印象可能和很多观众差不多，就是电影中角色那种“永远那么酷，不吱声只会做事又很厉害，而且没有笑容”的感觉。结果两人的第一次见面并没有那么正式，而是发生在李冰冰去洗手间的路上，“他特别友善，看到我就打招呼自我介绍。我当时愣了一下，因为他给我的印象是一个不会笑的人，从来没看到他在电影里笑过，我就想这个人怎么是这样子的呢，一下子就不一样了。最好笑的是，我突然发现他牙好白。”

两人开始合作后，李冰冰才发现，其实对方与银幕印象完全不同，是一个十足的“暖男”，很幽默也很友善，完全没有架子。比如在知道李冰冰身边有很多自己的粉丝后，杰森·斯坦森回去洗了很多照片，在上面写上每个要送的人的名字加上一段话再签名，带给李冰冰。

工作时，李冰冰也感受到了对方的信任和尊重。“我们两个对戏的时候，他会过来说咱俩对一下、走一下吧。有时候我会跟他说，不好意思我想多练几遍，因为我的英文没那么好，多练几遍待会开拍就能顺利一点。他说没问题，还会调侃，‘如果是我的话，我一辈子都不会用中

文演戏的，我学不会。’总之完全没有架子，绝对不是那种拒人于千里之外的人。’”