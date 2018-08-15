六球大胜东帝汶 国足亚运开门红

晨报记者 甘 慧

6∶0！没错，这是U23国家队打出的比分，其中上半场是5∶0。在昨天进行的2018年雅加达亚运会男足比赛中，中国U 23男足6∶0大胜东帝汶U23男足。尽管比分比较大，不过考虑到以大打小以及两国足球整体水平上的差距，这支中国U 23队的成色还有待此后比赛的检验。

中国U 23男足首战的对手是东帝汶U 23男足，在中国U23男足的队员当中，1995年出生的占绝大多数，而对手东帝汶U23男足的队员年纪较轻，基本上比中国队小两岁，所以东帝汶U23男足在身体力量对抗等方面明显弱于中国U 23男足。尽管如此，主教练马达洛尼还是派出了主力阵容，韦世豪、张玉宁领衔进攻线，高准翼镇守后防线。

开场仅4分钟，中国队打破僵局，姚均晟角球传入禁区，张玉宁后点俯身头球攻门得手，中国U 23男足1∶0领先。开场的进球让队员们放下包袱，很快进入到了比赛状态。在上半场随后的比赛中，中国队的张源、高准翼、韦世豪、姚均晟先后取得了进球，帮助球队以5∶0的较大优势进入到了下半场比赛。

下半场易边再战，中国队率先换人调整，曹永竞换下张源。第47分钟，韦世豪内切弧线球传中，高准翼反越位成功凌空垫射破门，中国队6∶0领先。不过在打入第6个进球后，中国U23男足队员们在很多细节的处理上显得比较随意，传球的准确性以及射门的精准度都有失水准，最终比分被定格在了6∶0。

按照赛程安排，中国U23男足将在8月16日晚对阵叙利亚U23男足。此次中国U23男足征战亚运会的目标是保八争四，力争拿到奖牌。据悉，国家队主教练里皮非常重视这次比赛，已在本场比赛赛前抵达印尼，并在现场观看了中国U 23男足与东帝汶U23男足的比赛。