公益体彩-欧超杯决赛，马竞不败

晨报记者 孙俊毅

本周三有25场比赛被列入中国体育彩票足球竞彩项目，包括欧洲超级杯、巴西杯等。

周三016欧超杯 16日03:00皇马VS马竞

本场欧洲超级杯是皇马新帅洛佩特吉上任后的第一场正式比赛，也是其带队向首个俱乐部冠军发起冲击。

皇马今夏面临阵容的大变，C罗转会尤文图斯，莫德里奇也萌生去意。在夏天的几场热身赛中，皇马表现尚可，3场国际冠军杯取得2胜1负，上周末的伯纳乌杯 3比1击败AC米兰。和齐达内要求球员丢球后尽量回撤相比，洛佩特吉强调高位逼抢，这对球员的体能提出更高的要求。总共4场热身赛，皇马攻入9球，进球主要集中在贝尔（3球）、阿森西奥（3球）和本泽马（2球）。

马竞今年夏天成功留住了格列兹曼，并且和后防中坚戈丁续约两年，同时引进了勒马尔、卡利尼奇等名将，阵容厚度有所增强。西蒙尼的球队擅长高位逼抢，如今洛佩特吉也要球队贯彻这一战术，可以预计本场将是一场拼抢激烈的比赛。

主流机构对本场开主让平半超高水或平手盘主队低水。虽然比赛在中立场爱沙尼亚首都塔林举行，但对比上赛季皇马客场让马竞平半中高水的亚盘，此番机构对皇马表现得信心不足，建议彩民重点关注马竞不败。

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周三018巴西杯 16日06:30克鲁塞罗VS桑托斯

本场是巴西杯1/4决赛第二回合，首回合克鲁塞罗客场1比0击败桑托斯，值得一提的是，那场比赛是前山东鲁能主帅库卡出任桑托斯新帅后的首场赛事。而克鲁塞罗的主帅也是曾执教过山东鲁能的梅内塞斯。

库卡执教4场比赛以来，桑托斯的处境仍未得到改善，球队在这4场比赛中2负2平，球队仍深陷保级区。截至目前，桑托斯在联赛中已经7轮不胜，加上巴西杯的失利，球队连续8场不胜，只在这8场比赛中攻入4球，攻击力孱弱。

由于首回合失利，加上球队保级压力巨大，桑托斯不会将多大的心思放在杯赛上，而克罗塞罗是巴西杯的卫冕冠军，必定对该赛事更有渴求，本场比赛主胜是首选。

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克鲁塞罗VS桑托斯 胜