习近平以勇毅推进改革攻坚克难

央视网消息：“改革关头勇者胜。”中国前进的每一步，靠的正是那么一股子闯劲和勇气：政府部门“刀刃向内”，以壮士断腕的气魄把“放管服”改革向纵深推进；军队改革靶标聚焦体制重构，大刀阔斧解决“脖子”以上的问题；防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战接连打响，一鼓作气、破立并举，解决人民群众最关心的问题……

成就世人瞩目，任务却依然艰巨。改革开放40年，到今天剩下的都是难啃的“硬骨头”。我们唯有继续大胆探索、勇于开拓，才能在实践中不断开创新局面。

“勇”者无惧——逢山开路、遇水架桥

改革开放只有进行时 没有完成时

改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招，实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放也永无止境，停顿和倒退没有出路，改革开放只有进行时、没有完成时。

——2013年11月9日 习近平在中共十八届三中全会上作的关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明

剩下的都是难啃的硬骨头

容易的、皆大欢喜的改革已经完成了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是难啃的硬骨头。这就要求我们胆子要大、步子要稳。胆子要大，就是改革再难也要向前推进，敢于担当，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩。步子要稳，就是方向一定要准，行驶一定要稳，尤其是不能犯颠覆性错误。

——2014年2月7日 习近平在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访时答问

改革关头勇者胜

改革关头勇者胜，我们将以敢于啃硬骨头、敢于涉险滩的决心，义无反顾推进改革。

——2015年9月22日 习近平在华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲

逢山开路遇水架桥 将改革进行到底

在新时代，中国人民将继续自强不息、自我革新，坚定不移全面深化改革，逢山开路，遇水架桥，敢于向顽瘴痼疾开刀，勇于突破利益固化藩篱，将改革进行到底。

——2018年4月10日 习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

既要敢于突破 又要稳扎稳打

改革是循序渐进的工作，既要敢于突破，又要一步一个脚印、稳扎稳打向前走，确保实现改革的目标任务。

——2014年2月17日 习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班开班式上的讲话 ·

“勇”立潮头——不走老路、不走邪路

既不走封闭僵化的老路 也不走改旗易帜的邪路

改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝。改革必须坚持正确方向，既不走封闭僵化的老路、也不走改旗易帜的邪路。

——2016年7月1日 习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

谁排斥变革 谁拒绝创新 谁就会落后于时代 谁就会被历史淘汰

当今世界，变革创新的潮流滚滚向前。中国的先人们早在2500多年前就认识到：“苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗”。变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。

——2018年4月10日 习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

因循守旧没有出路 畏缩不前坐失良机

因循守旧没有出路，畏缩不前坐失良机。改革开放的过程就是思想解放的过程。没有思想大解放，就不会有改革大突破。解放思想不是脱离国情的异想天开，也不是闭门造车的主观想象，更不是毫无章法的莽撞蛮干。

——2018年4月13日 习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

要有强烈的问题意识

全面深化改革，关键要有新的谋划、新的举措。要有强烈的问题意识，以重大问题为导向，抓住重大问题、关键问题进一步研究思考，找出答案，着力推动解决我国发展面临的一系列突出矛盾和问题。

——2013年9月17日 习近平主持党外人士座谈会时的讲话

在实践中求真知 在探索中找规律

当前，改革在很多领域突入了“无人区”，经济特区要坚持摸着石头过河，逢山开路，遇水架桥，在实践中求真知，在探索中找规律，不断形成新经验、深化新认识、贡献新方案。

——2018年4月13日 习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话

“勇”往直前——总结经验、乘势而上

必须一代又一代人接力干下去

改革开放是一项长期的、艰巨的、繁重的事业，必须一代又一代人接力干下去。

——2012年12月31日 习近平在十八届中共中央政治局第二次集体学习的讲话

总结经验 乘势而上

我们将总结经验、乘势而上，继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放，使改革和开放相互促进、相得益彰。我坚信，中华民族伟大复兴必将在改革开放的进程中得以实现。

——2017年10月25日 习近平在十九届中共中央政治局常委同中外记者见面会上的讲话

新征程上改革仍大有可为

过去几年来改革已经大有作为，新征程上改革仍大有可为。各地区各部门学习贯彻党的十九大精神，要注意把握蕴含其中的改革精神、改革部署、改革要求，接力探索，接续奋斗，坚定不移将改革推向前进。

——2017年11月20日 习近平在十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议上的讲话

（整理/蔡纯琳）