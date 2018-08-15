习近平：改革只有进行时、没有完成时

【学习进行时】 新华社近日播发万字长文《风生水起逐浪高——党的十九大以来以习近平同志为核心的党中央坚定不移推进全面深化改革述评》，披露了十九大后党中央决策、部署、推进全面深化改革全过程，其中一些重要论述、关键数据和具体细节为首次公开。新华社《学习进行时》为您梳理。

以下就是这篇重磅报道的大量干货：

▌首次披露习近平总书记关于全面深化改革的一系列重要论述

“始终牢记改革只有进行时、没有完成时”

——这是习近平总书记在十九届中央深改领导小组第一次会议上的讲话。此前，“改革只有进行时、没有完成时”的论述已广为人知，但此次加上“始终牢记”4个字，进一步彰显出党的十九大继续推进全面深化改革的坚定决心。

“要在保持经济社会大局稳定的前提下，在经济体制改革上步子再快一些。推进基础性关键领域改革取得新突破，同时抓好已出台改革举措落实。”

——这是习近平总书记在2017年底召开的中央工作会议上的讲话，对经济体制改革进一步提出明确要求。

“新时代坚持和发展中国特色社会主义，根本动力仍然是全面深化改革。要适应新时代中国特色社会主义事业发展进程，牢牢把握全面深化改革总目标，统筹推进各领域各方面改革。”

——这是习近平总书记在党的十九届一中全会上的讲话，明确提出全面深化改革是新时代坚持和发展中国特色社会主义的根本动力。

“一个山头一个山头地攻，一个难关一个难关地破”

——这是习近平总书记在中央深改委第三次会议上的讲话，强调要把更多精力聚焦到改革的重点难点问题上来。

“先立后破、不立不破”“不仅要把‘块’切好，还要把‘条’理顺”

——这是习近平总书记在中央深改委第二次会议上的讲话，对深化党和国家机构改革如何做好职责配置和划转提出明确要求，为机构改革科学有序、有条不紊推进指明了方向。

“站在新的起点谋划和推进改革，关键还是要真抓实干”“一定要有求实精神，真刀真枪干”

——这是习近平总书记分别在十九届中央深改领导小组第一次、第二次会议上的讲话，彰显出党中央对于狠抓改革落实工作的高度重视和明确要求。

▌首次公开全面深化改革两大关键数据：“158”和“156”

“158”：党的十九大报告共提出158项改革举措。《党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018-2022年）》对158项改革举措进行梳理，列明牵头单位、改革起止时间、改革目标路径、成果形式等要素，形成了未来5年全面深化改革的“大施工图”。

“156”：2018年，党中央明确了全面深化改革156项任务。要把蓝图变为现实，必须按照习近平总书记明确要求的“不驰于空想、不骛于虚声”，不断推深做实。

▌首次提出党的十九大后全面深化改革“四大主线”：更谋长远、更高起点、更涉险滩、更惠民生

更谋长远的改革大布局——表决通过《中华人民共和国宪法修正案》，深化党和国家机构改革，成立国家监察委员会……全面深化改革向着“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”的总目标不断奋进。

更高起点的改革再出发——支持海南全面深化改革开放，赋予雄安新区更大改革自主权，复制推广自贸试验区改革试点经验……吸吮着40年改革开放积蓄的丰厚养分和过去5年改革积累的宝贵经验，全面深化改革站上更高起点。

更涉险滩的改革攻坚战——以不断深化、精准的改革举措为脱贫攻坚注入强大动力，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，开展防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作……新的历史关口，唯有以更大决心、更强勇气破藩篱、涉险滩，才能开辟党和国家事业全新局面。

更惠民生的改革新指向——出台农村人居环境整治三年行动方案，规范校外培训机构发展，完善全科医生培养与使用激励机制……一系列改革举措精准出击，始终向着满足人民日益增长的美好生活需要的目标迈进。

▌首次披露改革督察发现突出问题：一些地方对改革认识不清、落实不力

党的十九大后，中央改革办迅速组织对山东、黑龙江、四川、广东等地改革任务落实情况进行全面督察，还对青少年校园足球工作情况、围填海管控办法落实情况、法官检察官员额制改革落实情况等进行了专项督察。

督察人员深入一线召开座谈会、查看台账，实地查看社区、企业、农村等改革推进和落实情况，既有效发掘了一批基层抓改革落实的有益经验，也如实反映了一些地方存在的改革认识不清、落实不力等问题，既严肃批评工作不足又明确提出整改建议。

（来源：新华网）