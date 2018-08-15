上海市人民政府发布进口博览会期间 | 酒店、网约车等实行临时价格干预措施的通告

为确保首届中国国际进口博览会期间价格基本稳定，维护良好的价格秩序，根据《中华人民共和国价格法》的有关规定，上海市人民政府发布《关于进口博览会期间实行临时价格干预措施的通告》（以下简称《通告》），在2018年10月26日至11月14日期间，对全市酒店旅馆、网约出租汽车及部分区域公共停车场（库）实行临时价格干预。

《通告》规定，全市所有具有住宿企业经营许可的酒店旅馆及其客房销售企业，临时价格干预措施实施期间各类客房实际交易价格（包含线上、线下所有交易渠道）不得高于2017年10月1日至11月30日期间该酒店同等房型、同等服务条件客房的最高交易价格。新开业的酒店旅馆，参照同等地段、同等档次酒店旅馆客房价格确定各类客房最高销售价格，并向所在行政区旅游主管部门申报，其实际交易价格不得高于相关部门核准的价格。

已在沪运营的网约出租汽车平台，在临时价格干预措施实施期间的各类车型运价，不得高于《通告》施行前一日实际执行运价，同时不得新增其它收费项目。新投入运营的网约出租汽车平台，在临时价格干预措施实施期间的各类车型运价，不得高于已运营平台在《通告》施行前一日相同或相似车型的最高运价。

此外，国家会展中心（上海）周边6个区（青浦、闵行、长宁、嘉定、普陀、松江），在《通告》施行前已对外经营且实行市场调节价的公共停车场（库），在临时价格干预措施实施期间，机动车停放收费不得高于《通告》施行前经营者办理公共停车场（库）经营备案时报送的收费标准。《通告》开始施行后，首次办理经营备案且实行市场调节价的公共停车场（库），机动车停放收费不得高于所在区域同等场（库）政府指导价上限。

《通告》强调，各经营单位应当严格执行临时价格干预措施的有关规定，规范自身价格行为，做好明码标价。市、区有关部门要抓紧开展酒店、交通等专项检查，严厉查处未执行临时价格干预措施等违法行为，维护市场价格秩序。公民、法人或者其他组织对违反临时价格干预措施的行为，可以通过“12358”价格举报服务热线和“12358”价格监管平台网上价格举报系统（http://12358.ndrc.gov.cn）等途径进行监督举报。