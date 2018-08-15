枣庄“七月大罢工”领导人田位东

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社济南8月14日电（记者闫祥岭）生平事迹、故居遗物、半身铜像、纪念碑……在菏泽市烈士陵园，田位东烈士被父老乡亲记在内心最深处，每年都有大批群众前来参观瞻仰烈士英灵，缅怀烈士的英雄事迹。

田位东雕像 新华社发

田位东，1907年出生于山东省菏泽市，1925年加入中国共产主义青年团，1926年进入武汉军事政治学校。大革命失败后，田位东回到家乡坚持革命斗争。1927年夏，田位东加入中国共产党，同年5月任中共山东省委交通员。

1929年7月，田位东与山东省委书记刘谦初同时被捕，因未暴露身份于1930年8月获释。出狱后，党组织派田位东到青岛担任山东省互济会宣传部长，负责营救被捕的同志，不久又被党组织派往泰安工作。在白色恐怖极为严重、斗争环境十分险恶的形势下，田位东不仅毫不畏缩，反而更加坚定对革命事业的胜利信念，始终充满革命乐观主义精神，曾以拉黄包车、上山打柴等作掩护，坚持地下斗争，为党组织筹集活动经费，资助生活无着的同志。

1931年3月，党组织派田位东到枣庄，在煤矿工人中秘密发展党员和建立党的组织，先后建立起了中共枣庄矿区工作委员会、中共枣庄矿区特委，田位东担任书记。矿区斗争环境复杂险恶，为了更好地组织工人斗争，田位东经常下井挖煤，深入工人群众，向工人讲解革命道理，把大批矿工紧紧地团结在党的周围。在党组织领导下，矿区工人队伍逐渐壮大，为改善劳动和生活条件开展了多次罢工斗争。

1932年7月，中共枣庄矿区特委组织领导数千煤矿工人，以“减少工时”“增加工资”“取消包工制”为口号，进行了“七月大罢工”，并准备进行武装暴动。由于工贼出卖，田位东不幸被捕。资本家摆下筵席，想软化、收买他，但他不为所动，并揭露敌人的阴谋。敌人对他进行严刑拷打，他威武不屈，坚守自己的信仰。随后，敌人组织法庭对他进行审判，他视死如归，义正词严地驳斥敌人的指控。1932年8月3日，在济南千佛山下，田位东高唱着国际歌，呼喊着“中国共产党万岁！”等口号，英勇就义，年仅25岁。

《光明日报》（ 2018年08月15日 04版）