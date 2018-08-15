改革开放40年 | 改革试验田 创业梦工厂

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▲前海湾天际线。莫范生 摄

8年前，深圳前海是一片烂泥潭、乱滩涂；8年后，深圳前海是一座魅力新城、天翻地覆。“目前，我们正在打造‘山海林城岛港湾’生命共同体。”前海蛇口自贸片区管委会副主任、前海管理局副局长王锦侠信心十足地告诉记者,实现经济、社会、生态综合效益最大化，是前海人追求幸福的终极目标。

一张白纸，从零开始

前海依山伴海，位于深圳南山半岛西部，伶仃洋东侧，珠江口东岸，土地及自然资源条件优越，面积约为15平方公里，且紧临香港国际机场和深圳机场两大空港，半小时内即可抵达香港中环。

记者在前海看到，一幢幢高楼正在拔地而起，一个个项目建设如火如荼。在1号线地铁前海湾站B出口上面的“腾讯大厦”施工现场，机器轰鸣，吊车耸立，各种工程车来回穿梭，一片生机勃勃、热火朝天的景象，让人仿佛又回到了40年前改革开放初期的“深圳速度”。

“一张白纸，从零开始。”最早参与并全程跟进前海开发的亲历者王锦侠回忆，1979年，深圳蛇口一声炮响拉开了中国改革开放的序幕。2010年伊始, 深圳市规划和国土资源委员会面向全世界征集有关前海地区的概念规划。

“2010年的前海，到处都是乱泥潭，完全无法立足。”王锦侠说，当初深圳市有10多名干部被组织上安排到前海工作，但由于种种原因，留在前海工作至今的就是他和另一位干部。“那时连核心区域都没有路，虽然与蛇口一山之隔，但往返需要2小时左右。”

2010年8月26日，深圳经济特区30岁生日当天，国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，明确提出利用前海深港合作平台，推进与香港的紧密合作和融合发展，逐步把前海建设成为深港现代服务业创新合作示范区，成为“特区中的特区”。

2012年12月7日，习近平总书记在党的十八大后离京视察，“第一站”就来到深圳前海。王锦侠幸福地回忆，那天，他和同事们作为参与前海开发开放的建设者，聆听了习总书记的殷殷嘱托：前海要实行“比特区还要特的先行先试政策”“打造最浓缩最精华的核心引擎”，要“实现一年一个样”的变化，“打造改革试验田”。

“‘一张白纸画出最美最好的图画’，这是总书记的殷切希望也是对各级干部的鞭策。”在前海展厅里，王锦侠眼中充满了信心。

规划先行，谋定后动

在前海，一组由333个废旧集装箱组成的临时建筑群十分抢眼。“这是前海管理局办公场所。”前海管理局工作人员解释说，为方便企业就近办事，该局用集装箱在工地搭建了办公室，虽然条件简陋，但办事效率和体制机制创新却没受到任何影响。

2013年6月5日，深圳市政府发布《前海综合规划》，其目标定位以体制机制创新为突破，规划理念创新为先导，促进粤港现代服务业紧密合作和融合发展，重点发展金融、现代物流、信息服务、科技服务和其他专业服务。

2015年11月，为适应前海成为国家自贸试验区的新形势，深圳市规划和国土资源委员会与前海管理局启动《前海蛇口自贸片区综合规划》编制工作，研究内容包括空间规划及产业发展、实施策略等，在更大范围内研究自贸试验区一体化协调发展。

据了解，前海规划以“前海水城”为核心理念，努力探索以滨水个性、产城融合、紧凑集约、高效便捷、低碳生态为特色，面向未来的城市发展新模式。在规划理念中，注重打造活力水城和森林城市，营造多层级公共空间系统；以街坊为单位的整体开发；统筹空间布局，立体化开发地上地下空间；差别化土地供应，创新土地开发模式；高标准高星级，全面实施绿色建筑等。

同时，在编制前海综合规划、单元规划、专项规划以及重点项目的建筑设计方面，还鼓励引进全球高端规划设计团队共同打造高品质优秀成果。

在前海青年梦工场里，曾参与该项目建设的工作人员指着沙盘模型介绍，从空中俯瞰，这片建筑像是书写在大地上的一个繁体的“夢”字，预示着在这片土地上一场关乎梦想的孕育和创造。

“这里是化茧成蝶、点石成金、育苗成林的地方。”香港青年创新创业者代表郑东说，借助梦工场，能够迅速地实现创意创新，而且还可以从这里走向全国，对接世界，“真的好威水（了不起）”。

短短3年，梦工场已累计孵化港澳创业团队158个，为香港大学生提供了1500个实习岗位。

小试验田，成效骄人

“前海是最小的国家级开发区。”在驱车参观前海国际金融城、深港创新城、前海蛇口自贸城三大片区途中，记者不时被造型奇特的建筑、绿树成荫的道路、五颜六色的花海所惊叹，江西藉的“90后”青年小邓告诉记者，他到前海工作3年有余，已经越来越喜欢这片富有朝气、充满活力的热土。

“螺蛳壳里做道场。”在仅有15平方公里的土地上，前海如何做好土地这篇大文章？如何承载体制创新和未来发展的历史使命？

记者了解到，2012年5月，原国土资源部和广东省联合批复《深圳土地管理制度改革总体方案》，前海肩负起土地管理制度改革方面先行先试的历史使命。

从《前海深港现代服务业合作区土地管理改革创新要点（2013-2015年）》获悉，前海重点探索建立差别化的土地供应新模式、创新土地资源、资产、资本一体化运作模式、高水平推进土地节约集约利用、创新土地市场调控和监管机制以及完善土地管理体制机制。

该要点明确，强化土地使用权出让合同监管效力，实行土地使用权出让合同验收制度，探索预防土地闲置机制，从源头上防止囤地、炒地和土地闲置，建立用地退出机制。通过招拍挂方式公开出让的土地，原则上不得转让；确需转让的，前海管理局可以优先回购。

2013年7月26日，前海推行弹性年期制，成功出让两块土地使用权年限为20年的土地，首次打破了国内法定的“一次性出让土地使用权年限40年”的制度，成为深圳“土改”的新样本。

几年来，土地管理制度的改革与创新，已成为前海快速成长与优化发展的重要推动力。据统计，今年上半年，前海蛇口自贸片区注册企业营业收入首次半年就突破5000亿大关，实现税收收入增长38.1%；实际利用外资22.60亿美元，进出口总额同比增长24.6%；累计设立500强投资企业344家，持牌金融机构229家，高新技术企业437家，注册港资企业8938家。