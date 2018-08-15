当干部就要习惯“不舒服”

习近平曾说过：

我们不舒服一点、不自在一点，老百姓的舒适度就好一点、满意度就高一点，对我们的感觉就好一点。

为官都想当舒服官，那还不如封建时代的士大夫呢。

这些年来，当干部不自在、不舒服成了新的话题。

翻看习近平任职的履历发现，不舒服是个常态，甚至有时他还会自找不舒服。

在福建任职时，轻装简行，清茶一杯，便饭一餐，是他立下的“规矩”。为了闽东及早摆脱贫困，身材高大的他和随行人员挤在一部老爷车上，上下颠簸，有时下车后都直不起腰。车到不了的地方就步行，暑天里走，雨天里走，走得汗流浃背，脚板起泡。

2000年7月2日那一天，烈日当空，时任福建省长的习近平没打招呼，来到福州苍霞社区棚屋区。当时的街巷，窄得连车子都开不进来，习近平就带着大家下车步行，走得满头是汗。习近平说了他的用意：

“大家知道为什么要选在最热的天、这个时候来棚屋区调研吗？在场的领导，有谁，有谁的直系亲戚住在这样的棚屋区里的？在这样的环境里就是想让大家亲身体验一下群众的疾苦，加快棚屋区改造的步伐。”

今天，推荐《人民日报》文章《当干部要习惯“不舒服”》，学习一下“不舒服”中有哪些学问。

这些年来，当干部不自在、不舒服成了新的话题。应该说，这种感受是真实的，也是令人欣慰的。

然而，有的人似乎还没有准备好，总感到有些不适应、不习惯，表现出失落、焦虑和纠结；有的抱着侥幸心理，觉得这只是暂时的，挺一挺、熬一熬就过去了，工作中推崇起“既不出风头，又不落后头”的所谓“中间主义”；还有的则觉得自己倒霉不走运，赶上了这么一个当干部“不吃香”的时期，奉行起“干点意思意思，干完没啥意思”的法则，有一种抵触、无奈和逃避情绪。这些想法和表现都是不正确、不妥当的。对于各级干部来说，就得有不舒服的思想准备和长期打算，过不了这一关，就别进这个门。

当干部就得心中始终装着事

干工作，需要动脑筋的事不少，诸如改革发展、信访维稳、扶贫攻坚、征地拆迁、安全生产、环境保护、风险防范等等，都可能面临让人头疼、闹心的事，如果脑子稍微松一下、疏忽一下，则很有可能酿成大祸，出这样那样的事故。可有的干部却是“思想懒汉”，一副满不在乎的样子，不装事、不想事，或只知道个“大概”，却不知“究竟”。当干部得整天装着问题、带着矛盾，绷紧脑子里的那根弦，轻飘飘、无所用心是当不好干部的，心中无数、脑中无事是难以为官的。

当干部就得始终不离事

曾几何时，有的干部“一杯茶、一支烟、一张报纸看半天”，有的个别干部上班则上上网、打打游戏、织织毛衣等等。这种现象说到底，是一些干部没把工作当事业看，拼全力干，而是当差事看，当副业干。干部就得先干一步、多干一点。腿得勤，不能躲在大楼里，“泡”在文山会海里，得多到现场一线去，多钻“矛盾窝”；手得勤，不能只动口不动手，而应做到既“给我上”又“跟我上”，多接那些“烫手山芋”；眼得勤，不能当“睁眼瞎”，熟视无睹、视而不见，应当眼观六路、耳听八方，经常眼里看得到活儿。如此，方能有所作为，不负群众。

当干部就得经常“手脚有束缚”

当干部就意味着有所失。过去有的人要么“牛栏关猫，进出自由”，天马行空、独来独往；要么什么话都敢说、什么地方都敢去、什么饭都敢吃、什么事都敢干，随心所欲、无拘无束。以这种心态和状态干工作，迟早都会出问题。对于各级干部来说，越往后越得绷紧心中的弦，就得公权不能私用，做到公与私泾渭分明；就得吃苦在前，享受在后；就得多一份敬畏，多一些顾忌。归根到底，就是管住手脚，不该伸的手莫伸，不该去的地方别去。

平心而论，相比革命先辈们流血牺牲，这点“不舒服”其实算不了什么。当然，能这么去做的确不容易，意味着要多一份付出、多一些奉献。但是，干部多一点“不舒服”，则事业多一份发展壮大，干部自身多一份健康安全，老百姓多一份自在放心。这笔账算下来，值。