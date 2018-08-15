73年前的今天，日本投降了！

人民日报

今天是亿万中国人永远铭记的日子

73年前的今天

1945年8月15日

日本天皇裕仁广播《停战诏书》

日本，无条件投降

全体中华儿女额手相庆

锣鼓、口笛、铃铛……



凡能发出声响的

都是胜利的号角

世界各地的人们聚集在一起

共同庆祝战争的结束

为和平止战欢呼

为了这一天，中华民族奋战了14年

1931年9月18日

日本军国主义发动疯狂的侵略战争

给中国人民带来前所未有的灾难

在文明史上留下极其黑暗的一页

日本关东军731部队开展

泯灭人性的生化武器实验

发动细菌战进行种族灭绝

在南京

侵华日军有组织、有计划、有预谋

展开大屠杀、奸淫、放火、抢劫

超过30万平民遇害

600多万平方公里土地沦陷



3500万以上同胞伤亡

四万万人民被压迫

烽火岁月山河飘摇

苍生蒙难家国难安

作为灾难的加害者

日本国民也深受战争的祸害

战争结束后

超过4000名日本孩子被遗弃在中国

而在日本国内

有日本媒体称



“死亡的威胁正在笼罩着全国

饿死街头者遍及各街道”

甚至战后多年



民众生活依旧潦倒

日本侵略者的野蛮行径

激起中国人民的奋勇抵抗

面对异常残暴的敌人

中华民族的觉醒和团结

达到了前所未有的高度

华夏儿女同仇敌忾

用生命守卫家园

正面战场，中国军队奋力抵抗

沉重打击了日本速战亡华的迷梦

敌后抗战，中国共产党领导的抗日武装

与敌军作战12.5万余次

歼灭日军52.7万余人

伟大的中国人民抗日战争

也开辟了世界反法西斯战争的

东方主战场

为争取世界和平的伟大事业

作出了彪炳史册的贡献

二战期间

中国战场毙伤俘日军155万余人

向中国投降的日军约128万人

粉碎了法西斯东西配合的图谋

挫败了轴心国称霸世界的野心

胜利属于伟大的中国人民

中国人民抗日战争胜利

是近代以来中国抗击外敌入侵的

第一次完全胜利

这一伟大胜利

彻底粉碎了日本军国主义

殖民奴役中国的图谋

洗刷了近代以来中国抗击外来侵略

屡战屡败的民族耻辱

这一伟大胜利

开辟了中华民族伟大复兴的光明前景

开启了古老中国

凤凰涅槃、浴火重生的新征程

人类共同的精神财富

第二次世界大战牵扯到五大洲

61个国家和地区

20亿以上的人口

伤亡人数以千万计

深刻改变了人类文明的进程

他们流下的血与泪



都是战争的代价和教训

当今世界



和平与发展是主旋律

但地区燃起的硝烟仍未消散

为侵略史翻案的迷思依旧徘徊

忘记历史就意味着背叛

一切否认侵略战争性质的言行

一切歪曲甚至美化侵略战争的言行

一切逃避侵略战争历史责任的言行

不论以什么形式出现

不论讲得如何冠冕堂皇

都是自欺欺人的

73年

前事不忘，后事之师

今天我们强调牢记历史

并不是要延续仇恨

而是要以史为鉴、面向未来

中国人民

经历了战争的摧残

更加懂得和平的珍贵

我们铭记历史

我们反思战争

祝愿世界和平

来源：人民日报微信（ID：rmrbwx）

本期编辑：石磊