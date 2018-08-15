来源：新华网

新华社杭州8月15日电 题：勇立潮头向东海 钢铁驼队通欧亚——浙江高水平打造“一带一路”枢纽

新华社记者 方列

作为海陆丝绸之路的重要交会点，“一带一路”倡议提出5年来，浙江省把“一带一路”建设作为提升全省开放型经济水平的主抓手，加紧建设“义甬舟”开放大通道，将义乌和宁波、舟山港连接起来，向西联通丝绸之路经济带，向东连接21世纪海上丝绸之路，高水平打造“一带一路”战略枢纽。

“丝路”再扬帆 古港焕生机

8月6日下午，宁波舟山港穿山港区集装箱码头，45个巨大的龙门吊悬臂一字排开，将数千只集装箱装上万吨级货轮“拉帕洛号”，这艘来自地中海航运公司的巨轮，将把来自中国各地的货物送至伊斯坦布尔港、比雷埃夫斯港……

“这条船还不算大，全球最大的集装箱货轮‘东方香港’号和最大的原油船‘泰欧轮’都曾在宁波舟山港停泊。”宁波大港引航有限公司的高级引航员潘国华介绍。当了33年引航员的他，亲见停靠宁波舟山港的超大型船只越来越多，港口发展速度日新月异。

由19个港区组成的宁波舟山港，截至今年7月，已与100多个国家和地区的600多个港口架起贸易通道，开辟集装箱航道249条。去年，完成货物吞吐量10.1亿吨，成为全球首个货物吞吐量突破10亿吨的超大港，连续9年居世界第一。

同时，宁波舟山港海铁联运业务范围已涵盖江西、安徽、陕西、甘肃、新疆等14个省区36个城市，进而延伸至中亚、北亚及东欧国家。

“‘一带一路’带动了港口的发展。这5年我们航班量约增加了三分之一，箱量约增加了五分之一。东南亚沿线航线增加了百分之五十。”宁波舟山港股份有限公司董事会秘书蒋伟说。

2015年，宁波航交所“海上丝绸之路”指数成功登陆波罗的海交易所。宁波航交所总经理董善华介绍，越来越多的航运物流企业视“海上丝绸之路”指数为市场预测、价格谈判和协议结算的标准。

与之呼应，一些中国本土企业正积极走出去，到世界各地安营扎寨。宁波均胜电子股份有限公司在中东欧设有10多个生产基地，向奔驰、宝马、奥迪等客户输送汽车高端功能件，年销售额超50亿元。

“驼队”显英武 互惠促畅达

记者了解，满载49车98个标箱义乌小商品的中欧班列“圆通号” ，将经历13天10150公里的行程后，预计近日抵达莫斯科。这是“圆通号”的首航。

圆通集团董事长喻渭蛟认为，作为“义新欧”中欧班列的起点，义乌在“一带一路”中有着不可替代的重要作用。“圆通号”的开行，不仅助力义乌经济发展和转型升级，也将推动公司进一步从义乌走向全球。

自2014年11月18日第一列“义新欧”列车发车以来，一列列奔驰在新丝路上的“钢铁驼队”，有力推动了沿线国家和地区间的政策沟通、设施联通、贸易畅通、民心互通。

“我喜欢‘一带一路’，特别是‘义新欧’班列！”义乌市法勋贸易商行总经理、阿富汗人阿兹兹告诉记者，“一带一路”倡议实施后，他的贸易公司进入发展最快的阶段。“从义乌到阿富汗，走海运要45天左右，铁路运输时间只要两周，性价比明显更高。”

“义新欧”的运营方、天盟实业投资有限公司董事长冯旭斌介绍，“义新欧”班列目前已实现每周双向对开的常态化运行，开通了至中亚、西班牙、伊朗、阿富汗、俄罗斯、拉脱维亚、白俄罗斯、英国、捷克等9个方向的国际货运班列，作为开通国际铁路集装箱运输线路最多的城市，义乌已成为长三角及周边地区商品出口汇聚地，出口额稳步增长。

截至7月底，中欧班列（义乌）共往返460列，其中今年往返数量已达到156列，共发运13772个标箱，同比增长101.5%。“随着开行次数增多，我们与沿途国家和地区、机构衔接配合得越来越好。”冯旭斌说。

为促进铁海联运，2011年10月，拥有口岸功能的义乌港正式投入使用。配备先进检测设备，义乌港可实现一次报关、一次查验、一次放行。世界各地客商在义乌下单后，货主可以马上把货物运到义乌港通关查验，然后通过宁波舟山港、上海港运往世界各地。

与此同时，越来越多的海外商品被“钢铁驼队”运入中国国门——在义乌中国进口商品城，聚集了法国红酒、德国啤酒、捷克水晶、意大利香皂、白俄罗斯牛奶、俄罗斯食用油……100多个国家和地区的近9万种境外商品，其中3成来自“一带一路”沿线国家。

记者了解，以首条班列路线合作国西班牙为例，2014年以来，义乌从西班牙的进口总额增幅超过了300%。今年一季度，义乌的西班牙商品进口额1542.38万元，同比增长20.5%。（网站首页图：晨报微信制图）