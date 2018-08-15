人民日报钟声：牢记历史是为了更好开创未来

来源：人民网－人民日报

日方应在正确对待历史问题上切实做到表里如一、言行如一、始终如一。中日关系向前发展的重要机遇值得珍惜

73年前的8月15日，日本宣布无条件投降。其后岁岁年年，日本如何纪念这一天，都折射出日本认同国际正义公理与否的真相，也牵动着包括中国人民在内的众多二战受害国人民的情感。

“日中两国国民不应忘记历史，更须面向未来，齐心协力为创建和平与美好的新时代而努力。”今年6月底，日本前首相福田康夫到南京参谒侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，献上花圈表达哀悼之意，并希望更多日本人前去了解日本侵华历史，以史为鉴，避免悲剧重演。“战争绝对不能再发生，你们要把我的亲身经历告诉后人。”铭记父亲这一临终遗训的侵华日军山本武之子山本富士夫兄弟于今年8月11日前往侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，讲述侵略历史，替父亲向南京大屠杀幸存者道歉……日本有识之士正视历史、以史为鉴、呼吁和平之举的行为，受到包括中国人民在内的各国爱好和平人士的肯定。

正确对待和深刻反省日本军国主义侵略历史，是维护和发展中日关系的重要政治基础，也是日本取信于亚洲邻国和国际社会的必要条件。1972年日本在《中日联合声明》中表示：“日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任，表示深刻的反省。”由于日本对历史问题有了这一基本认识，中日两国得以实现邦交正常化。

40年前，中日两国缔结中日和平友好条约，以法律形式确认了《中日联合声明》的各项原则，包括日方深刻反省战争责任等重要表态，明确宣示中日两国要世代友好下去，为中日关系确立了政治基础和法律规范，指明了正确方向，树立了重要里程碑。

杖莫如信。日方应切实正视和深刻反省过去那段侵略历史，彻底同军国主义划清界限，为同亚洲邻国增进互信、实现和解作出真心诚意的努力，在正确对待历史问题上切实做到表里如一、言行如一、始终如一。

“靖国神社此前与日本殖民主义历史融为一体发展起来。”东京大学哲学教授高桥哲哉日前在一个反对参拜靖国神社的活动上表示。在任何了解历史的人的眼中，靖国神社都不是一座普通的神社。靖国神社是日本军国主义对外发动侵略战争的精神工具和象征，供奉着对日本侵略战争负责的14名二战甲级战犯，因而直接涉及对人类一段重要历史的基本评价。日方在参拜靖国神社问题上的态度，就标志着其面对正义与邪恶作出的抉择。在日本投降纪念日，日方政治人物只有放弃任何形式的参拜靖国神社行为，切实明确日本军国主义对亚洲各国的加害责任，才能令人信服地表明日方有志于秉持以史为鉴、面向未来的精神。

去年春天以来，中日两国不断开展积极互动，两国领导人在多边国际会议场合保持接触，再次确认了中日关系和平、友好、合作的大方向，就推动中日关系重回正常轨道、实现长期健康稳定发展的目标达成一系列重要共识。几天前，中日双方庆祝中日和平友好条约缔结40周年，重申了遵循中日四个政治文件各项原则的重要性。中日关系向前发展的重要机遇值得珍惜，中日关系保持健康稳定不仅有利于两国和两国人民，也有利于地区乃至世界的和平、稳定与繁荣。（网站首页图：新华社资料图片）

《 人民日报 》（ 2018年08月15日 03 版）