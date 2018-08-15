【两张老照片背后的沈阳审判】日本战犯全认罪 庭审现场跪地痛哭

来源：央视网

在沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆里，保存着一部影像资料，它真实的记录了庭审现场的情况。当年这些罪大恶极的日本战犯，是怎样接受中国人民的公开审判的呢？

1931年日本在沈阳发动了九·一八事变，揭开了日本侵华战争的序幕，25年后，还是在这片土地上，侵华战争的战犯接受了中国人民正义的审判。由于前期取证非常充分，大量的事实摆在眼前，庭审进行得很顺利。

沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆副主任宋苗：“很多亲历者也给我讲，就是给他的印象最深的这次审判就是都在流泪，在法庭上，证人在指正这些罪证的时候，流下了悲愤的眼泪，那这些日本战犯听到这些自己犯过的罪行，表示出自己悔恨的眼泪，那这些旁听的中国人，流下了民族义愤的眼泪。无论是被告人，还是原告，都是站在一个立场上，对日本帝国主义侵略意识一致地痛恨和反对。”

庭审现场出现了一个极为罕见的现象，所有受审战犯无一人否认罪行，无一人要求赦免，并有许多战犯请求法庭对自己严惩，甚至有人跪在地上，痛哭谢罪。按照审判程序，中国政府还为每一位被起诉的日本战犯聘请了辩护律师，曾经的伪满洲国国务院总务长官武部六藏，在医院病床上接受杨显之等人的审讯时，对此表示非常地意外和感动。

沈阳审判日本战犯法庭旧址陈列馆副主任宋苗：“在审讯过程当中，武部六藏一一承认了起诉书上的罪状，对自己的罪行是供认不讳的，特别是他在杨老对他审讯的过程当中，他说道，我没有想到中国政府居然还给我派遣了辩护律师为我辩护，像我这样的人不值得辩护的，感动得痛哭起来。”