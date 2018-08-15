南京举行国际和平集会纪念抗战胜利73周年

来源：新华网

新华社南京８月１５日电（记者刘宇轩）“日本各地也在举行日本参战死难者追悼仪式。但今天，我们更愿意到中国来，因为中国人民是受害者，他们更应该受到追悼和怀念。”日本神户·南京心连心会访华团团长宫内阳子说。８月１５日，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行“升国旗·撞响和平大钟”仪式化参观活动，来自日本、美国、泰国等国的国际友人和社会各界代表共同默哀追悼、祈愿和平。

炎炎夏日，风轻云淡。在纪念馆集会广场的灾难之墙前，步履蹒跚的耄耋老人、刚毅笔挺的部队军官、年少可爱的孩子们纷纷献上鲜花、追思逝者。来自安徽宣城的大学生吴全奇从老家赶到南京，清晨就来到了纪念馆。今天是他２２岁生日，他说：“在生日这天来纪念馆参加升旗仪式、撞响和平大钟，意义非凡，这是对灵魂的深刻洗涤。作为大学生，我不能忘记历史，还要把它讲给更多人听。”

来自泰国的留学生刘月从苏州赶来，这是她第一次来南京，也是她第一次深入了解南京大屠杀历史。她用不太标准的中文说：“战争年代，老百姓生活在水深火热中，令人痛心。每个人都必须为世界和平做努力，没有人是旁观者。”

今年是日本神户·南京心连心会访华团连续２２次参加集会活动。团员们神情凝重，手举“前事不忘、后事之师、共创未来”的标语，共同为大屠杀死难者敬献花圈。

在和平集会后的座谈会上，年逾九十岁的南京大屠杀幸存者葛道荣讲述了他记忆里的黑暗岁月。“１９３７年１２月，日军攻占南京时，我正好１０岁，我在日军刺刀下躲过一劫、捡了一条命回来。”葛道荣说，他的叔父、舅父都惨遭日军杀害。自己则和年幼的弟弟妹妹躲入难民区才得以幸存。“衷心欢迎、感谢来自日本神户的和平友好人士，我们回顾惨痛的历史是为了珍视现在的和平。”

“历史、胜利和铭记是和平集会活动的三个关键词。今天，我们升国旗、撞响和平大钟就是要让爱国主义教育仪式化、常态化，让我们在和平年代不忘历史。”纪念馆馆长张建军说。（网站首页图：新华社资料图片）