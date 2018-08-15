纪念“8·15”丨以史为鉴才能共赢未来

来源：中国军网综合作者：钧声

73年前的8月15日，日本宣布无条件投降，世界反法西斯战争取得最终胜利。对日本来说，正视战败历史、反思战争罪行、坚决制止其国内右翼势力开历史倒车的卑劣行径，是时至今日都必须直面的课题。请关注今日出版的《解放军报》的详细报道——

■钧声

希望日本政府和社会能够倾听邻国的正义呼声，深刻反省历史，践行和平承诺，以实际行动维护中日关系大局

73年前的8月15日，日本宣布无条件投降，世界反法西斯战争取得最终胜利。对日本来说，正视战败历史、反思战争罪行、坚决制止其国内右翼势力开历史倒车的卑劣行径，是时至今日都必须直面的课题。对中日关系的大局来说，双方理应秉持以史为鉴的精神，妥善处理两国间的敏感问题，共赢持久和平、互利合作的未来。

近年来，日本右翼政客不时前往参拜供奉着甲级战犯的靖国神社。不管以何种形式拜鬼，都是美化侵略罪行的倒行逆施，都是对昔日遭受日本侵略的亚洲邻国新的伤害，都是对亚洲乃至世界和平的公然破坏。时至今日，日本右翼势力仍在掩盖和篡改侵略历史，解禁集体自卫权和架空和平宪法的有关内容，一些右翼政客每逢战败日必参拜靖国神社……他们的种种行径表明，笼罩在日本上空的军国主义阴云并未散去，国际社会必须对日本军国主义死灰复燃保持高度警惕。

以史为鉴，才能避免重蹈战争覆辙的悲剧。近年来，日本不乏要求尊重历史的呼声，其国内批判军国主义的正义声音日渐高涨，不少日本有识之士坚定地致力于给年轻一代“补课”，讲述日本曾经给亚洲邻国造成的深重灾难……这也充分表明，日本右翼势力开历史倒车的卑劣行径不得人心。日方只有切实正视和深刻反省侵略历史，同军国主义彻底划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会，才算得上真正的“正常国家”，也才对得起该国和平宪法中的“和平”二字。

正视历史，才能使日本和亚洲邻国一起更好地走向未来。今年8月12日，是《中日和平友好条约》缔结40周年纪念日。40年来，中日友好合作给两国人民带来了巨大福祉，也为地区发展繁荣作出了重要贡献。如今，中日年度贸易总额超过3000亿美元，双边人员往来超过1000万人次。40年来，中日关系也经历了诸多坎坷波折，日方总有人跳出来否认侵略历史，总有部分势力在领土和地区敏感问题上大做文章，破坏双边互信。另外，随着中国的长足发展，日本丧失了上世纪八九十年代的自信和从容，看待中国发展的心态发生变化，将中国视为战略对手而非合作伙伴，致使两国摩擦不断。

中日一衣带水，是彼此搬不走的邻居，“合则两利，斗则俱损”。当前，处在承前启后重要节点的中日关系，呈现出明显改善的势头，双方应倍加珍惜和共同维护。重温《中日和平友好条约》的精神，回顾40年来双边关系发展的经验教训，对于推动中日关系重回正常发展轨道、开创两国关系新局面，无疑具有重要的现实意义。

需要注意到，《中日和平友好条约》以法律形式确认了日方深刻反省战争责任，明确宣示中日两国要持久友好下去，为中日关系确立了政治基础和法律规范。对日本来说，正视侵略历史，仍是一门始终没有真正完成的“功课”。希望日本政府和社会能够倾听邻国的正义呼声，深刻反省历史，践行和平承诺，以实际行动维护中日关系大局，以互利合作造福两国、亚洲乃至世界人民。