《习近平扶贫论述摘编》出版发行

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：中共中央党史和文献研究院会同国务院扶贫办编辑的《习近平扶贫论述摘编》一书，近日由中央文献出版社出版，在全国发行。

《论述摘编》共分8个专题：决胜脱贫攻坚，共享全面小康；坚持党的领导，强化组织保证；坚持精准方略，提高脱贫实效；坚持加大投入，强化资金支持；坚持社会动员，凝聚各方力量；坚持从严要求，促进真抓实干；坚持群众主体，激发内生动力；携手消除贫困，共建人类命运共同体。书中收入242段论述，摘自习近平2012年11月15日至2018年6月期间的讲话、报告、演讲、指示、批示等60多篇重要文献。其中许多论述是第一次公开发表。

坚决打赢脱贫攻坚战，确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会，是我们党的庄严承诺，是对中华民族、对整个人类都具有重大意义的伟业。党的十八大以来，习近平总书记站在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，把脱贫攻坚摆到治国理政突出位置，提出一系列新思想新观点，作出一系列新决策新部署，推动中国减贫事业取得巨大成就，对世界减贫进程作出了重大贡献。《习近平扶贫论述摘编》的出版发行，对于国内外读者学习研究习近平关于扶贫的重要论述和中国脱贫攻坚的伟大实践，推动全面建成小康社会、共建人类命运共同体，具有十分重要的意义。