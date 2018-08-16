轨交5号线下周起开行大小交路-撤下4列列车改造，限流措施加强，工作日早高峰列车拥挤度将上升

晨报记者 钟 晖

今年年底，轨交5号线南延伸将竣工通车，市区乘客可以借助轨交1号线换乘5号线去往奉贤了。不过，在此之前，既有5号线预计有两个月的“阵痛期”。

上海地铁昨天披露，5号线既有线路的信号系统等硬件设备需要改造升级。为此，自下周一起，5号线计划分三阶段调整列车运营方案，其中第一阶段要撤下4列列车进行改造，因而工作日早高峰或比以前更拥挤。

5号线今后“分岔”运营

今年年底开通的5号线南延伸，其起点为既有5号线的东川路站，终点为奉贤新城站。

届时，5号线将实施“分岔”运营，类似目前轨交10、11号线的“Y字”形样式。其中，莘庄站-东川路站-奉贤新城站为5号线主线段；东川路站-闵行开发区站为5号线支线段。

上海轨交运管中心副总经理朱利敏告诉记者，目前5号线为4节车厢编组，而今后要投入6节编组列车，既有线路要进行信号系统改造，老列车硬件也要升级，因此自8月20日起，5号线计划分三阶段调整列车运营方案。

尤其要注意的是，8月20日到10月19日为相对困难期，因为期间将撤下4列运营列车进行车载设备改造，会使得高峰时段列车拥挤度有所上升。到10月20日，随着6节编组列车的投入，乘坐舒适度会明显改善。

早高峰限流将加强

8月 20日-10月19日，轨交5号线在工作日7:00-9:30，将启用大小交路列车运行模式，其它时段仍维持原单一交路不变。早高峰时段：莘庄站-金平路站开行小交路，列车运营间隔约为4分半钟；莘庄站-闵行开发区站将开行大交路，金平路站-闵行开发区站列车运营间隔约为9分钟。

为保证乘客和运营安全，从8月20日起5号线也将进一步加强颛桥站、北桥站、东川路站工作日早高峰限流措施，同时新增剑川路、金平路两座限流车站，平衡瞬时大客流。

据预测，加强限流措施后，早高峰期间的颛桥站、北桥站，乘客排队进入的最长时间大约要12分钟；金平路站的排队最长时间约为8分钟；东川路站的最长排队进入时间约为7分钟。

明年实现“一车到底”

待到莘庄站-东川路站完成站台“4改6”扩展改造工程及信号系统升级改造后，从10月20日起，5号线将首次全部开行新购入的6节编组列车，列车运行间隔同步调整为4分17秒。该区段的运力将得到至少50%以上的大幅提升。

另一方面，5号线支线段（东川路站-闵行开发区站）中的金平路站-闵行开发区站仍为4节编组站台，将继续开行4节编组列车。因此，从10月20日开始，5号线从大小交路调整为分段运营方式，这有些类似2号线东延伸区段，“4、8”节编组列车在广兰路站换乘的方式，也就是说乘客届时需要在东川路站进行“4、6”节编组列车的双向换乘。

而到了第三阶段，随着“4、6”节编组列车混跑方案研究论证通过，预计2019年下半年，5号线主线段将实现“4、6”节编组列车混跑。届时，支线段乘客无需在东川路站下车换乘，可恢复4节编组列车“一车到底”，方便出行。