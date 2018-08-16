立遗嘱要排队到年底-中华遗嘱库上海分库再添6个预约中心

记者 陈里予

晨报讯 从昨天起，中华遗嘱库上海分库再增加6个预约服务中心，分别位于青浦区、杨浦区、浦东新区、长宁区以及虹口区，今后遗嘱库在本市共有1家公益遗嘱登记中心和7个公益预约服务中心。

位于长宁区虹古路377弄25号的中华遗嘱库上海分库成立于 2017年 11月 1日，2018年3月17日在黄浦区中山南路设有一个公益预约服务中心。分库成立9个月来，共登记保管3000余份遗嘱，为6000余名市民提供了遗嘱咨询，目前已有5000余名老人预约排队。“现在来预约，要排到年底才能立遗嘱。”中华遗嘱库上海分库主任黄海波说。

黄海波表示，上海分库将根据老人的预约量继续增开公益遗嘱登记中心和公益预约服务中心，方便老人尽快预约和立遗嘱，缩短预约等待时间。同时，遗嘱库也将加大进社区普法宣传活动，让更多市民了解遗嘱的相关知识。

为方便老人预约遗嘱登记，中华遗嘱库从即日起开通微信预约服务功能。老人只要打开手机微信，关注“中华遗嘱库”微信公众号，在“办理”菜单下点击微信预约，根据提示填写个人的基本信息即可完成预约工作。

目前中华遗嘱库开通了登记中心现场预约、预约点现场预约、电话预约、官网预约以及微信预约等5种预约方式，方便老人预约登记遗嘱。中华遗嘱库管委会主任陈凯表示，中华遗嘱库主要采用自书遗嘱形式完成遗嘱订立，因此要求老人头脑清醒，同时具有一定的书写能力。老人到遗嘱库立遗嘱当天还将进行精神鉴定，合格后方可订立遗嘱。