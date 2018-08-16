较高薪酬吸引大量从业人员，但真正具备专业知识的优质月嫂少之又少-学霸妈妈辞职创业变身“象妈妈”

晨报记者 潘 文

近年来，母乳喂养日益受到重视，不少妈妈们忍着一系列痛苦也想为孩子提供充足的母乳。为了让孩子喝上母乳，夏菁在知名机构早早地预订了催乳师服务，但仍遭遇了“暴力开奶”，糟糕的经历让她萌生了创业的念头。

据了解，目前上海市区的月嫂薪酬大致在每月1.1万至1.8万元之间，但真正具备专业母婴护理知识的优质月嫂却少之又少。

经历暴力“开奶”

2014年，夏菁的的女儿出生，为了让孩子吃上母乳，她早早地在一家机构预订了催乳师服务。“当时我找的是比较知名的机构，但还是遭到了暴力‘开奶’，后来喝了大量传统的催乳中草药后，奶水还不见多。”

夏菁2000年从北京大学社会学系毕业后，先是去了一家国企大银行北京总部当秘书，而后辞职到上海，加入了一家时尚集团，成为奔波于巴黎和香港、捕捉时尚的职业买手。生女儿时的经历让她决定换一种“活法”，2015年，夏菁成立了自己的“象妈妈母婴生活”品牌，昔日的“学霸妈妈”“时尚达人”成了“月嫂头儿”。

都说月嫂行业乱，在对长三角地区5000多名月嫂进行了调研和建档后，夏菁对这个行业有了更深刻的认识：月嫂行业门槛低，只要花9天时间接受一下母婴护理培训，考一个证就能上岗，还有大量月嫂连国家认可的从业证书都没有，办个假证就上岗。月嫂行业没有统一标准，各个机构的月嫂服务内容、操作标准等都各不相同，月嫂个体之间提供的服务也不同。

“一开始我是想着上海有7万名月嫂，我只要在这里面挑出最顶尖的1%，为客户提供高品质的月嫂服务。但让我没想到的是，符合客户需求的月嫂少之又少，绝大多数月嫂不具备专业的母婴护理能力。她们的知识来源一般是自身经验或者道听途说得来的，其中还有不少错误的观念，例如‘生孩子前三天就是没有奶的，乳房肿胀的原因是不通’，正因如此才有了‘暴力开奶’，造成很多妈妈乳腺受损等。”夏菁介绍说。

自己“生产月嫂”

缺少符合要求的月嫂，就自己“生产月嫂”，不做月嫂行业的“搬运工”。夏菁自己也参与培训月嫂。

8月14日，在杨浦区城市概念创意园的一栋大楼里，20余位月嫂正在认真听课，同时不停地记着笔记。“以前我只会做不会说，不知道怎么和客户沟通，所以经常会引发一些误会。”有着十几年月嫂从业经验的任阿姨是“象妈妈”最早的学员之一，她在江苏老家开了一所母婴培训学校，算是市场上的“金牌月嫂”。但在进行系统培训前，她对母婴方面的专业知识并不太了解。

任阿姨说：“有一次我带一个宝宝，妈妈奶水不足，就喝了大量的黄豆猪蹄汤。结果妈妈没什么问题，但是宝宝胀气得特别厉害，出现了肠绞痛，一直哭。当时不知道是为什么，后来学习了之后才知道，是宝宝妈妈吃了太多胀气的食物。

几天前，任阿姨刚服务完一个大学教授的家庭，“刚去时他也不太放心，我说的话他都会上网去查询验证。后来他对我的工作特别满意，孩子母乳喂养，吃得好睡得好”。

亟需高要求行业标准

加入月嫂行业后，夏菁和团队对100多个新生儿家庭的需求进行了调研，建立了一套以美国儿科学会、国际母乳会指南为标准的全新母婴护理课程。她说：“一开始我也请过妇产科、儿科方面的专家、教授来给月嫂上课，但发现效果并不理想，因为这些教授所用的学术语言可能和月嫂这个群体的文化水平和接受能力不匹配。后来我们通过场景和深入浅出的比喻让月嫂理解其中的原理和知识，只有月嫂吸收进去了，培训才有实际意义。”

据了解，目前上海市区的月嫂月薪在1.1万-1.8万元之间，较高的薪酬吸引了大量从业人员，但优质月嫂寥寥无几。夏菁表示，近几年，市场对月嫂的专业要求越来越高，如果只有现在的9天培训拿到一个母婴护理证的从业要求是远远不够的，单个企业去做培训的力量也很有限。如果相关部门能建立符合市场要求的母婴护理行业标准，将有效解决优质月嫂资源稀缺问题。