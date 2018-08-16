阳澄湖大闸蟹下月开捕，产量将略增-今年总产量超1500吨 行业协会：明年阳澄湖全部拆围网传闻不可信

晨报记者 谢克伟

吃货们，马上又到吃阳澄湖大闸蟹的季节了！苏州阳澄湖大闸蟹行业协会昨天透露，今年阳澄湖大闸蟹9月21日开捕，预计今年阳澄湖大闸蟹总产量比去年的1500吨略有增长。

对于很多吃货关心的阳澄湖会不会像太湖那样，明年全部拆除围网问题，苏州阳澄湖大闸蟹行业协会副会长周雪龙表示，明年的养殖面积目前还没有明确说法，阳澄湖围网暂时还不会全部拆除。

今年大闸蟹品质优于去年

苏州阳澄湖大闸蟹行业协会估计，今年阳澄湖大闸蟹的总产量估计超过1500吨，较去年略有增长。去年阳澄湖大闸蟹的产量在1500吨左右，而前年的产量为2100吨。前年阳澄湖大闸蟹的养殖面积是3.2万亩，去年减至1.6万亩，今年养殖面积也是1.6万亩。产量较去年有所增长的原因，主要是阳澄湖生态养殖和科学养殖之后，导致产量略有增长。另外，老天爷帮忙也是产量略增的重要原因。

与往年不同的是，今年超过8成的阳澄湖养殖户都使用了增氧设施。苏州湖八鲜生态农业发展有限公司就使用了这样的增氧设施。该公司总经理杨国伟告诉记者，大闸蟹生长需要足够的氧气，但遇到低气压和缺氧等情况，会直接影响大闸蟹的生长，如果高温季节严重缺氧，大闸蟹很容易死亡。使用了增氧设施，不但可以提高大闸蟹的成活率，而且可以增加产量。这直接影响到今年的产量增加。

据悉，去年夏天持续高温天对阳澄湖大闸蟹生长造成不利影响，但今年到目前为止风调雨顺。中国高级水产工程师杨维龙分析，今年到目前为止未出现持续高温天，且雨水适度，对阳澄湖大闸蟹生长和养殖有利，从目前情况分析，如果不出现意外天气，总体上今年阳澄湖大闸蟹的产量会较去年有所增长，品质会优于去年。

养殖户:价格略涨因素多

苏州阳澄湖帝一篓大闸蟹养殖有限公司称，目前阳澄湖大闸蟹长势良好，围网蟹的平均重量为2.6两（公蟹3两左右，母蟹2两左右），估计今年捕捞到大蟹和肥蟹数量都会超过去年。

据了解，阳澄湖大蟹现正等待脱去最后一层壳，小蟹还要脱去最后二层壳，下月上市大闸蟹到底情况如何还很难预测，这相当部分原因取决于接下来的天气和最后养殖情况。一些养殖户认为，今年阳澄湖大闸蟹的价格会较去年略上涨，涨价的原因还是因为阳澄湖大闸蟹的总量没有明显增加，而且很多吃货担心，某个时候阳澄湖围网全部拆除，以后就再也吃不到阳澄湖大闸蟹了。担心以后吃不到，以及目前吃货多上市蟹少，都有可能促使蟹价上涨。但到底涨多少，养殖户普遍认为“很难说”。

太湖围网明年全部拆除消息传出后，很多吃货也担心阳澄湖围网要全部拆除，更有吃货称宣布围网全部拆除的时间会在今年年底，明年正式实施。周雪龙透露，传闻不可信。明年阳澄湖会继续保持今年养殖面积1.6万亩。今后阳澄湖围网是全拆还是部分保留，预计明年会有说法。

据悉，阳澄湖大闸蟹具有2000多年历史，阳澄湖大闸蟹于1989年开始围网养殖，至今已经近30年。经过近30年的培育，虽然目前阳澄湖大闸蟹的总产量不高，但阳澄湖大闸蟹现已成为引领全国大闸蟹发展的首屈一指品牌。因此，周雪龙宽慰吃货：阳澄湖大闸蟹不像一般湖泊的围网养殖湖蟹，相关部门会从多个方面、多角度考虑，相信有关部门会出台好的解决办法，不会让阳澄湖大闸蟹粉丝失望的。