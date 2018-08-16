《写字楼网络配套陷“独家代理”潜规则》追踪-通信管理局：是违规行为，需要多部门联合共管

记者 李东华 实习生 朱敏英

晨报讯 8月13日，晨报A 4版刊登《写字楼网络配套陷“独家代理”潜规则》一文，报道了目前上海写字楼内网络配套服务上的多种乱象：50兆宽带提速到100兆要收取1000元“买路费”；申请23880元/年的电信宽带，装的却是3980元/年的移动宽带……记者调查发现，造成这些乱象的核心原因，是各商务楼内“独家代理”的存在。这类潜规则的存在是否违规？昨天，上海通信管理局方面明确表示，这是违规为行，“独家代理”等乱收费现象，违反了电信基础设施共建共享管理、物业管理和价格管理等方面的规定。

据上海通信管理局相关负责人介绍，“独家代理”及物业乱收费现象以前常常出现在住宅小区，在2011年，通管局和房管局出台了《关于加强本市住宅小区通信网络设施建设和运营管理的通知》，认定物业私收进场费、电信运营商与开发商签订排他协议属于违规举动。经过几年来的严管，目前在上海住宅小区内，类似问题已基本杜绝。

针对目前写字楼存在的情况，通管局负责人认为，所谓“独家代理”及物业巧立明目乱收费的现象是违规行为，这不但会影响上海整体营商环境，同时也是上海网络服务发展的一个“绊脚石”。

上海通信管理局表示，城市公共基础设施和建筑内的通信配套设施建设运营管理涉及到多个相关部门的配合协作，长期以来通信行业一直致力于加强与住房和建设管理部门的合作。

因此，通信管理局相关负责人表示，通管局也在努力推进与相关主管部门的沟通协调，在商务楼宇的通信配套设施建设监管方面，希望能借鉴住宅小区的管理模式，进一步完善有效的管理规程。目前，该问题还需要进一步争取相关主管部门的理解和支持。