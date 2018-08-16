三缸发动机渐成主流 全新一代Ecotec引领行业新热潮

最近几年，节能减排已成为社会的热门话题之一，各行各业都围绕打造低碳经济的战略目标进行转型，汽车行业也不例外。在全球范围内，面对日趋严苛的排放法规，不少汽车制造商在动力系统领域不断加大研发投入及加快技术革新。时至今日，以三缸发动机为代表的小排量发动机开始崭露头角。

在我国，人们的环保意识在逐步增强，备受瞩目的新能源汽车双积分政策正式进入实操阶段，国六排放标准也箭在弦上。在种种因素刺激下，越来越多的汽车制造商在小排量发动机领域展开了积极尝试。

三缸发动机成为

全球动力技术发展趋势

纵观传统内燃机的发展轨迹，从八缸到六缸再到四缸，动力技术完成了革命性的进化，节能减排的效果也得以显现。三缸发动机因在性能和燃油经济性取得了完美平衡，既适应了当下节能环保的要求，也得到了市场的广泛认可。毋庸置疑，三缸发动机已经成为眼下汽车行业发展的重要趋势。

事实上，从全球十佳发动机年度奖项评选结果来看，三缸发动机已连续多年包揽了1.8升及以下排量的所有奖席。由此可见，三缸发动机的实力不容小觑，这也为今后一段时期动力系统技术的持续发展奠定了坚实的基础。

从目前三缸发动机的市场布局来看，其阵营仍在不断扩大，覆盖范围从小型车、中型车到中大型车，从轿车、SUV到M PV，从豪华品牌、合资品牌到自主品牌，完成了对各大主流细分市场的全面布局。

据不完全统计，2017年，仅西欧市场三缸车全年销量超过200万辆。市场调研机构H IS预计，在2019年之后，欧洲和中国市场的三缸车年销量均将超过300万辆；到2025年，三缸车在北美、欧洲、中国的保有量分别有望达到400万辆、3000万辆、5000万辆。

所以，三缸发动机仍具有很大的发展潜力。如何进一步挖掘三缸发动机的巨大潜力，是宝马、沃尔沃、福特、标致雪铁龙、通用等汽车制造商需要考虑的问题。

创新科技加持

全新一代Ecotec优势尽显

经过仔细推敲，可以发现，三缸发动机在技术方面趋于成熟，其带来的性能不逊于更大排量的四缸发动机，在燃油经济性表现也更加出色，这些技术优势也成为汽车制造商加快推广三缸发动机的动力。作为三缸发动机技术的集大成者，上汽通用汽车去年引入了全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机，并已经应用在别克全新英朗、阅朗及GL6上，丰富了在三缸发动机领域的产品布局。

在全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机上，不乏全球首创技术等亮点，如DPI智能单缸双喷射燃烧系统，是全球首次应用在涡轮增压发动机上。在这一多点电喷技术加持下，三缸发动机高性能、低油耗、高稳定性、更环保的特性充分体现了出来。

与此同时，得益于电动放气阀、超低惯量涡轮增压器和中置大角度全程可变正时等先进科技，上汽通用汽车全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机的性能得到进一步强化。在全方位超低摩擦设计与先进的智能热管理系统的帮助下，其燃油经济性表现也实现了同级领先。针对消费者对三缸发动机在NVH控制方面长期以来的担忧，上汽通用汽车提供了系统性的解决方案。12项静音减振核心技术和8项整车静音NVH技术的运用，为全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机在各种工况下安静平顺地运转提供了关键性的技术基础。可以说，全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机所带来的振动和噪音表现已经达到甚至超越市场主流四缸发动机，全负荷加速噪音则全面优于四缸发动机表现。开启小排量三缸发动机新时代

突破了长期制约三缸发动机发展的振动、噪音等瓶颈，上汽通用汽车全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机凭借高性能、低油耗、低排放等诸多优势，给用户带来了焕然一新的用车体验。

毫无疑问，三缸发动机技术的成熟度直接决定着市场认可度。上汽通用汽车全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机基于全新架构开发，采用了燃烧单缸最优和结构单缸最优的创新开发理念，实现高智能电控、高效率集成、高科技静音和高可靠耐久，成功开启了小排量三缸发动机的新时代。

数据显示，搭载全新一代E-cotec发动机的别克车型自去年第四季度上市以来，截至今年6月累计销量已超过28万辆。未来，上汽通用汽车全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机还将不断丰富产品阵容，满足日益高涨的市场需求，引领汽车行业节能环保发展趋势。（于大卫）