中国游客变得越来越抢手各国花式出招吸引中国游客

张冰/文

这个暑假，大半个朋友圈都出国浪去了。

像韩国、泰国这样的热门中国游客目的地，同时出现在一个景点的朋友几乎可以凑成一桌麻将；土耳其里拉大跌，许多人的想法是说走就走，去一趟浪漫的土耳其；过去一年内中国到日本的旅游人次已经超过了日本的总人口数，仅这一个暑假，赴日中国游客就已经高达3000万人次……

出国可能是人们使用现金最后的场景了，现在支付宝准备让你出国时把钱包也省了。俄罗斯移动支付笔数同比增长75倍，加拿大增长12倍，澳大利亚增长6倍，马来西亚增长8倍，新西兰增长7倍，芬兰增长5倍……今年暑假中国出境游有多火，来自支付宝的最新数据也给出了最直观的证明。

从行前准备开始的每一步，各国都在对中国游客更友好

签证便捷化正成为世界各国吸引中国游客的一项重要举措。澳大利亚此前就宣布将对中国公民实行10年多次“常旅客签证”，英国则发布了新的签证政策，前往欧盟国家旅游的中国人不再需要另外申请英国签证，获得授权的中国旅行社可以通过提供申根签证申请表，“一站式”办理申根签证和英国签证。

走出了国门，你会看见更多为了吸引中国游客出的“奇招”：法国曾提出为了保护中国游客安全，希望中国警察将来来巴黎与法国警察合作保护中国游客，防止中国游客被抢被偷。韩国旅游发展局则推出了观光警察制度、24小时旅游咨询热线等中文旅游服务。

为了吸引中国游客，海外商家的备战更为实际：从高薪聘请中文员工，到学习使用支付宝，这都是为中国游客定制专属服务而准备的。

曾经，国人出境游一是怕语言不通，二是怕买东西认不清外国钞票，现在，中文服务和支付宝付款正在成为不少景点、购物店、餐馆甚至一些出租车的必备，尤其是在支付宝起步较早的东南亚、日韩地区，这样的“安全感”正越来越多。

支付宝也配合海外商家的要求，制作推出“蓝宝书”《商务中文50句》，教外国商家学中文。外国商家纷纷表示：“难哭了！”

最近，一段欧洲商户早晨6点起床为店员培训中文的视频还在微博上走红，店员用英文注音艰难学习中文的画面令网友捧腹，不过网友还是对他们的努力大为赞赏。

一项微博调研显示，85%的用户表示自己出国所需携带的现金变少了。来自支付宝的数据显示，这个暑期，支持线下移动支付的国家和地区已经有40个，支持手机退税的机场也增至80个。

不想带钱包吗，支付宝差不多帮你做到了

“今年暑假出国，我只换了100欧元现金，居然都没用完。”刚从芬兰回来的驴友康潇感慨道。他没想到，在芬兰这么遥远的地方，居然也像国内一样，到处可见蓝色的支付宝标志。

经常跑韩国的美妆达人茶茶就显得更为淡定。“我算是看着支付宝在韩国一点点扩展起来的。”她回忆道：“最早的时候只是明洞的几个店铺和机场免税店可以用支付宝，现在我个人私藏的精品店、买手店都支持了支付宝，每次去首尔扫货的时候真的就说走就走，反正基本上不用做什么准备。”

茶茶回忆起数年前出国旅行的麻烦还心有余悸：“要提前规划好购物计划，算好要换多少钱，找带银联标志的取款机也是跑断腿。”有一次在一家精品店，茶茶带的现金不够，信用卡怎么也刷不出来，第二天再回去买，那双心爱的V intage鞋已经售出。“那双鞋的遗憾我一直记到现在，想想那个时候要有支付宝就好了。”

随着支付宝在境外的普及与流行，类似的故事很难再次出现了。茶茶表示，有了支付宝结算，帮朋友代购时也清楚明白许多，用“汇率助手”直接得出实时人民币价格，结完账把支付宝付款页面截图，连算账的时间都省了。

在尼尔森的调研数据中，90%的受访游客都表示，如果能用手机付钱的地方，他们会更乐意选择用手机付钱，方便、省钱、安全等都是用户青睐手机付款的主要原因。在中国游客最近1次境外旅游中，65%的受访游客在当地消费时使用过移动支付。

“现在在国外能刷支付宝已经不是新鲜事了，在热门旅行线路上，尤其是中国游客的必打卡点，我感觉一半以上都支持移动支付了。”中青旅资深导游李传传表示。

这个暑假，美国旧金山的知名景点渔人码头也全面接入了支付宝，中国游客可以像在国内一样，逛水果摊、小吃摊的时候拿出手机扫一扫——再也不用盯着身后排着的长队，一一辨认25美分、1美元、10美分的硬币分别谁是谁了。

支付宝表示，过去境外支持支付宝付款的主要是大型免税店和机场，现在，有很多小商户也开始主动接入移动支付，一旦身边有人因为这个生意变好，其他商户就会快速跟进。

不只是买买买，支付宝还能做啥

除了买买买的方便，支付宝在境外还衍生出了一些境外专属的便利，比如退税和汇率优惠。支付宝在中国游客常去的十几个国家和地区，比如中国香港/日本／泰国／新加坡／欧元区／澳洲／新西兰等的汇率，都有明显优势，基本都做到了比现金划算。另外，中国游客在海外刷支付宝的时候，大众会员和黄金会员都能享受到比现金更好的汇率。会员等级越高，汇率也会越优惠。你平时刷支付宝攒下的积分，在这个时候就显出了用处。

同时，通过支付宝，消费者可以领取到多个国家当地门店的优惠，比如在明洞商圈境内打开支付宝，用户就会收到周围热门餐厅、必逛店铺的推荐，优惠券、购物攻略等。

手机退税是另一个支付宝为中国游客带来的福利。欧洲各国退税税率不同，但基本都相当于购物金额打九折。对于游客来说，手机退税最大的好处就是到账快。操作时，大家只要找到退税柜台，就会有工作人员指导填写退税单并盖章，税金就会当场退到本人的支付宝账户里了。

在欧洲，还有超百家商店甚至支持店内直接用支付宝退方便游客“边买边退”，这其中就包括知名的英国哈罗德百货、意大利文艺复兴百货等。中国游客打开支付宝扫一扫“店内实时退税码”，就可以通过花呗担保的方式在店内立马获得人民币到账支付宝，随后到机场把退税单给到退税柜台即可。

根据中国旅游研究院测算的数字，2017年我国国际旅游支出达到1152.9亿美元，同比增长5%，中国出境消费额也超过美国、德国、英国、法国，成为世界出境游消费贡献国第一名。这其中，越来越多的交易在手机上完成。很多国家为了吸引中国游客，对移动支付的热情正前所未有地高涨。

日韩、东南亚是最早开始尝试中国移动支付的地方，在那里，有个别商圈甚至已经做到七成以上店铺都支持支付宝付款。这个暑假，欧洲、澳洲则成为了移动支付宝最快的地区。

随着各国对移动支付接受度的不断提高，支付宝预计，未来五年，中国用户去到热门旅行目的地时，有望做到“出国不用带钱包”。