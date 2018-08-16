土耳其拒绝释放美籍牧师-美威胁对土施加更多制裁

王宏彬 （新华社专特稿）

美国官员14日威胁，如果土耳其方面不尽快释放一名美籍牧师，美国将对土方采取包括经济制裁在内的更多行动。

特朗普政府“极其强硬”

一名不愿公开姓名的白宫官员告诉路透社记者，特朗普政府就土耳其拘押美籍牧师安德鲁·布伦森的立场“极其强硬”。

这名官员说：“美国总统百分之百致力于让布伦森牧师回家。如果我们在今后几天或一周内看不到土方行动，我们可能采取进一步行动。”

这名官员说，“进一步行动”的方式可能是经济制裁，“如果我们看不到结果，我们会再施加压力”。

这名官员证实，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿13日面见土耳其驻美国大使塞尔达尔·克勒奇，向土方转达美方严正立场，不过放人一事尚无进展。

土耳其政府指认布伦森与土耳其2016年7月未遂政变主谋、侨居美国的土耳其宗教人士费特胡拉·居伦和土耳其反政府武装“库尔德工人党”有关联。

居伦否认策划政变。美国政府拒绝向土方引渡居伦，敦促土方立即释放布伦森。美国政府本月1日以这件事为由头，宣布制裁土耳其内政部长和司法部长；10日，宣布将针对土耳其钢铁和铝产品的高关税再提高一倍。

路透社报道，美国政府正考虑制裁土耳其人民银行。美方先前指认这家国有银行帮助伊朗规避美方制裁。

美国驻土耳其临时代办13日探视布伦森。布伦森面临间谍和恐怖主义罪名指控，一度收押在监狱，后转为软禁。他的律师14日说，布伦森已向一家土耳其法院再次提起上诉，要求土耳其当局取消针对他的旅行禁令、不再限制他的人身自由。

美拒为土经济问题担责

美方制裁致使土耳其货币里拉对美元汇率大跌。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安指认美方举措是“经济攻击”，号召国民抵制美国电子产品。土耳其社交媒体随后流出网民怒摔苹果手机的视频。

白宫发言人萨拉·桑德斯14日说，对土方抵制美国电子产品的举动，美方尚无政策回应，“我们将继续呼吁土耳其做正确的事，释放拘押的人”。除布伦森外，美方要求土方释放其他被拘押的美国人和美国使领馆的雇员。

美国国务院发言人希瑟·诺尔特说，美国政府拒绝为土耳其眼下面临的经济问题承担责任，因为那些问题不单是美方制裁的后果。

诺尔特说，美方本月1日制裁土耳其两名官员，而土耳其的经济困境在那以前已经显现。“土耳其正在发生的一切远远超出美国及其最近施加的各种政策和机制的范畴”，“这点经济学家都会同意”。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢与到访的俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫14日共同批评美方制裁。

恰武什奥卢说，美国针对土耳其的制裁“正在粉碎美国的信誉”，以强凌弱的时代必须结束。

拉夫罗夫说，美国对土耳其等国的制裁是“非法和不正当”，目的是获得全球贸易中的不平等竞争优势；这终将损害美元作为国际结算货币的地位。拉夫罗夫说，俄方正在与土方讨论使用俄罗斯卢布作结算。