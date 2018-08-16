晨报记者 顾文俊

离美国中期选举还有80天，目前，共和、民主两党在各个州的预选战进行得如火如荼。两年一次的中期选举，其实质就是两党争夺对国会的控制权，而国会的职责在于制定法律并监督总统对权力的行使，换句话说，共和党一旦失去对国会两院的掌控，特朗普政府接下来的政策实施就会面临有效的牵制。但是，谁来“锁住”特朗普？“锁住”特朗普，是否就能换来贸易摩擦的缓解？

《顾问》本期访谈嘉宾：中国人民大学国际关系学院副教授 刁大明

谁来“锁住”特朗普？

新闻晨报：失业率连创新低、GDP稳步增长，这些都是共和党的加分项，虽然也未必是特朗普经济政策的效果，但民意的走高还是造成了共和党内甚至两党之内出现了“特朗普化”的政治氛围。反之，特朗普对外政策的冲动及其个人卷入的负面新闻构成了共和党的减分项。哪些因素会更起决定作用？

刁大明：中期选举更多关注的是经济和就业，对外政策的影响不会太大。整体经济态势是共和党的最大积极因素，但是，正如您所言，到底这个积极因素是谁带来的？是不是奥巴马八年执政、民主党打下了一个好的基础，而特朗普只是顺手摘桃？对此，两党的坚定选民各有解读。另外，美国的经济态势虽然从数据上看比较理想，但如果我们去看下民调，数据意义上的好转并未给共和党重要选民（比如白人蓝领阶层）的利益带来切实的改变，所以，也未必会给特朗普带来太多加分。而且各个州、选区的情况也不一样，就宾夕法尼亚州最近举行的补选来看，他们的核心议题是捍卫医改，再比如亚利桑那、得克萨斯这些墨西哥边境的南方州，选民关注更多的是移民，这些都未必对共和党有利。共和党现在各个层次的候选人主打的最大一个议题是“支持特朗普”，这就是共和党的特朗普化，属于价值观的议题，它一定会有固盘效果，但肯定会把中间选民吓跑。而民主党力推的最大议题是捍卫奥巴马医改，这是典型的利益议题，即便是中间选民，都得关注医保，而事实上，民众对医保的接受度也确实在增加，民主党推此议题可以吸引更多中间选民。

新闻晨报：假如民主党在中期选举中翻盘胜利，意味着什么？共和党议案从此被扼杀在国会两院？特朗普对内阁成员的任命和解职也将不能为所欲为？民主党对他的弹劾是不是势在必行？

刁大明：确认内阁成员主要是在参议院，如果民主党只在众议院翻盘，特朗普任命内阁成员的压力不会很大，但是，特朗普政府未来财政政策的推进会难上加难，推动移民改革、推翻奥巴马医改也就没有任何可能。在对外政策方面，国会对总统的约束力比较有限，但是，假如他对中东、对伊朗的政策一发不收，到2020年大选时出现一个“泥潭”的状态，对共和党和他本人将极为不利。作为众议院，对总统发起弹劾是没有问题，但是，要让参议院通过弹劾则需要2/3票数，很难通过。不过，民主党这样一种主动设置议程的做法可能会“锁住”特朗普，使他疲于应付。如果这次中期选举没有被民主党翻盘，仍是共和党在两院占有多数，那么，2020年，民主党就会有更多借口把共和党拉下马，如果翻盘，特朗普就可以在2020年把自己没兑现的承诺全都归咎于民主党。

“锁住”特朗普就会更好？

新闻晨报：有文章爆料说，共和党人已经在为换下特朗普进行内部交流，如果民主党赢得中期选举并发起对总统的弹劾，共和党内部就有可能通过内阁投票罢免特朗普，并由副总统彭斯顺位接任总统。存在这种可能吗？

刁大明：内阁罢免这种情况在理论上存在可能。共和党党内一方面出现了“特朗普化”，但另一方面也有像科赫这样的大金主对特朗普的重商主义有所不满，但是，这些共和党人不可能执政。特朗普的执政不但巩固住了共和党的基本盘，而且拿到了原本在民主党阵营或者游离在两党中间的蓝领白人工人。民主党如果想在2020年赢回白宫，肯定要把蓝领白人这个基本盘给拿回来。共和党内部如果罢免特朗普，对本党来说会是很大的损耗，因为他们找不出一个可以和特朗普一样能够稳住白人蓝领工人的候选人。让彭斯取而代之可能是共和党内部分人的想法，也有可能是民主党想要分化共和党制造的传闻，但是，在实际操作中不太可能。

新闻晨报：有观点说，特朗普对外扩大贸易争端的目的之一就是为了避免民主党控制众院并对其发起弹劾，这个逻辑是否成立？如果民主党在众议院甚至在两院都实现翻盘，美国当前对外贸易紧张的局面会否有所缓解？

刁大明：贸易冲突不是国家利益驱动的结果，而是出于稳住特殊利益群体的目的，但是，几乎所有经济学家都认为，这种做法对美国蓝领白人工人来说其实并不会受益，它可能只是短期之内带来一些就业数量的增长。有意思的是，选民对某个党或某个政治人物的支持更多的可能并不是切实利益的交换，而是出于一种幻想，只要你是在做事情，他们就会支持你，至于长远来看是否受损是以后的事情。贸易摩擦的长期态势不会因为中期选举而出现方向上的改变。在贸易议题上，民主党长期以来持有对外敌意的立场，甚至还有过比较极端的表达。在向全世界挥舞制裁大棒这方面，到时，跛脚的白宫和民主党掌控的国会也许会罕见地找到共同点。