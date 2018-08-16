前助手出书“揭丑”，特朗普骂其为“狗”-特朗普团队称已就前白宫女官员违反保密协议申请仲裁

晨报记者 徐惠芬 综合报道

当地时间14日，特朗普前助手、前白宫官员奥马罗萨·马尼戈-纽曼所写的新书《精神错乱：一名内部人士对特朗普白宫的描述》正式发售。为了给新书造势，奥马罗萨最近还披露了自己在白宫战情室录下的对话录音，在美国引起一片哗然。这一切自然让奥马罗萨的前老板很不高兴，特朗普14日在社交媒体上大骂奥马罗萨是“狗”，这条推文也成了当天不少美国媒体的热议话题。

新书称特朗普精神错乱

非裔奥马罗萨是美国真人秀明星，自2004年参加由特朗普主持的《飞黄腾达》起，就一直追随特朗普工作。特朗普入主白宫后，也把她招进白宫，担任总统助理和公共联络处通讯主管的职位，年薪近18万美元，是白宫员工所能领到的最高薪水。

不过，去年12月，奥马罗萨被白宫幕僚长凯利撤去了职务。据称，当时她就因被革职而在白宫大吵大闹，称不相信她为特朗普争取到非裔选票，对方竟“过河拆桥”。

革职事件让她和特朗普反目成仇，奥马罗萨把特朗普叫作“骗子”，称要把竞选和白宫中所有的腐败统统抖出来。

14日，奥马罗萨所写的新书《精神错乱：一名内部人士对特朗普白宫的描述》正式发售。新书对于特朗普毫不留情，称特朗普精神有问题，并说他是种族主义者等。对于他和家人的关系，也颇多着墨，称他是个糟糕的丈夫。

奥马罗萨还在接受美国媒体访问时称，愿意协助“通俄门”案件调查，“他们要什么，我绝对都会配合。”

对于这本新书，白宫新闻发言人桑德斯表示，奥马罗萨在新书中大肆批评特朗普，显示她为人“欠诚信”。

白宫战情室对话遭泄露

在新书正式发布之前，奥马罗萨已经成功吸引了美国乃至全球媒体的关注。因为她披露了自己在白宫战情室录下的对话录音。白宫战情室禁止携带电子产品，保密要求程度高，所以录音的披露让白宫和美国媒体深感震惊，也引来不少批评。

除了披露白宫幕僚长将其解雇的录音外，奥马罗萨还披露了遭解雇第二天，她打电话给特朗普询问解雇一事的录音。

奥马罗萨何以能成功录音，至今仍是个谜，奥马罗萨也很巧妙地回避了这个问题，只回答称：“这要考验你的想象力了。”

奥马罗萨手上还留有什么录音带，也是个谜。当被问及是否还会曝光更多录音带时，奥马罗萨表示：“如果他们对我展开报复，那我一定会站出来进行反击。”

虽然奥马罗萨的录音让美国哗然，并引发了是否违法的讨论，但其目前曝光的录音内容尚不涉及什么大丑闻。一位美国政府官员称，鉴于奥马罗萨在白宫期间从未参与过任何涉及国家机密的讨论，因此白宫并不相信她的录音会造成任何更大的国家安全风险。

不过，据美国媒体披露，白宫仍在进行大量的准备工作，以便应对奥马罗萨可能曝光更多录音，此外，白宫还想搞清楚，还有谁可能对白宫中的私人谈话进行录音。

特朗普在“推特”上开骂

对于前手下又出书又曝光录音，特朗普发飙了。连日来，特朗普在社交媒体推特上对奥马罗萨进行了言辞激烈的抨击。

14日一早，特朗普在“推特”上继续开骂，毫不避讳地称奥马罗萨为“狗”。

对此，不少评论指出，奥马罗萨在白宫战情室对凯利与自己的对话进行录音，明显不合适，但特朗普骂其为“狗”，走得更远了。

另据特朗普的竞选团队14日发表的声明，就奥马罗萨涉嫌违反2016年保密协议一事，已向位于纽约的美国仲裁协会申请仲裁。

据美国媒体报道，和特朗普竞选团队的其他成员一样，奥马罗萨曾被要求签署保密协议，根据保密协议，无论在任职期间还是离职之后，都不得贬损特朗普家族。

奥马罗萨将有两周时间回应该仲裁申请。有分析称，因为这一仲裁申请，奥马罗萨通过新书赚来的钱，很可能要“赔”在律师费上了。