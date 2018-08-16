25岁青年困在12岁少年身体里-波兰青年患罕见病症:25岁的年纪，12岁的长相

晨报记者 徐惠芬 综合报道

因为身患罕见疾病，一名25岁的波兰青年被困在12岁少年的身体里：25岁的年纪，25岁的心理，却是12岁的身体，12岁的面容，这让他的生活痛苦不已。

据英国《每日邮报》14日报道，这位名叫托马兹·诺多尔斯基的青年，患的是一种名叫法布里病的罕见遗传疾病。因为这种疾病，诺多尔斯基全身疼痛，无法正常进食，一天要打20个小时的点滴。

18年前患上罕见病症

“我憎恨这个男孩，每天我从镜子里看到的都是这个男孩，他不是我。我25岁了，我希望看上去是该有的小伙子模样。”对25岁的诺多尔斯基来说，自己的生活就是一场噩梦。

这场噩梦开始于18年前。7岁的时候，诺多尔斯基开始发病。最开始是呕吐，几乎每顿饭后都会呕吐，之后诺多尔斯基的胃、手和脚都出现了疼痛。

很长一段时间，医生都没有办法诊断诺多尔斯基到底得了什么病，他们还怀疑，很可能这个男孩得的是心理疾病。

诺多尔斯基的父母也被这个“怪病”搞得精疲力竭，“他们看到了在我身上发生的一切，但是他们相信医生的话，觉得我肯定精神出了问题，觉得我应该吃更多。”

这也是许多法布里病患者遭遇的困境。法布里病，或称α-半乳糖苷酶A（一种溶酶体水解酶）缺乏症，是一种罕见的X染色体上基因异常导致的遗传性疾病。因为这种疾病缺乏特别典型的病症，所以病患平均需要10年才能得到确诊。

一般来说，法布里病患者会出现肚子、肌肉和关节疼痛，因为该病还会影响神经，所以患者往往不能出汗，皮肤还容易出现突起的红紫色小疹子。此外，因为缺乏α-半乳糖苷酶A，患者的糖鞘脂代谢出现问题，不断堆积在细胞质及溶体中，会引发肾脏、心脏和大脑等多处器官病变。

一天20个小时在挂点滴

诺多尔斯基还说，自己所患的怪病影响了自己和亲人的关系，因为外表的缘故，他们不由自主地把他当小孩子看待，这让他很受伤。

他说，自己在家时就经常待在自己的房间，“我觉得很孤独，我没有感受到家里人给予我的支持，这样的情况已经持续好几年了。这个病已经毁了我和家人的关系。”

在外面，诺多尔斯基也经常碰到头疼的事情，比如当他拿出身份证件时，经常被指责“造假”。

当然，诺多尔斯基很少到外面，因为他的消化问题严重，不能正常进食，一天有20个小时在挂点滴。

他还需要各种止痛药帮他对抗身体疼痛。“我的关节、骨头、肌肉都疼，身体每个部分都疼，我不能正常生活，也不能正常睡觉。”不少法布里疾病患者会在初期被误诊为风湿病。

虽然这个怪病让诺多尔斯基的生活变得面目全非，但幸运的是，他的治疗是免费的。每年，诺多尔斯基的治疗费用大概为17万英镑。