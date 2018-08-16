理财产品收益率或持续降低-专家：经济越稳定暴富几率越低，摆正心态降低收益预期

晨报记者 李 俊 见习记者 石佳盈 实习生 汪奕晨 杨瑷竹

“25年前，市民习惯10.98%的利息；5年前，大家习惯6%的利息；现在，我们如果不习惯4%的利息，5年后也不得不习惯2%的利息；10年以后，或许就要习惯零利率……”这是一名从业30年银行理财高管最新在朋友圈的感慨，提示市民要降低资本收益预期。昨天发布的最新一期《交银中国财富景气指数报告》显示，除投资意愿指数略涨一个百分点，经济景气指数和收入增长指数均略降一个百分点，表明小康家庭对未来家庭财富和经济走势持谨慎态度。

打破刚性兑付理财不再保本

今年3月28日，在中央全面深化改革委员会第一次会议上通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，新规中明确提出，为防范金融风险，金融要“去杠杆”，金融机构要打破刚性兑付。通俗地说，刚性兑付就是当投资的理财产品到期后，即使在投资过程中出现了风险产生了一定的损失，银行也必须要向投资者“还本付息”。而打破刚性兑付就意味着所有商业银行在新规出台后不能再继续发行、销售所谓的保本型理财产品，大大增加了投资理财产品的风险性，这也导致了银行理财产品利率与以往相比有较大程度的下跌。

记者注意到，由于“新规”过渡期到2020年底，因此仍有不少银行在售此类产品；比如工行近期在售一年期保本型理财产品预期年化收益率为3.85%，浦发银行的一年期保本理财产品“汇理财”预期收益率为4.4%，但这些保本类理财产品的预期收益率较新规出台前均已有较大程度下行。

家住黄浦区的张女士投资经验丰富，曾经代理多家房产中介，历经房价大涨、认购证暴富等“历史性时刻”，也经历多次股灾。年近六旬的她讲起自己的投资经，认为最重要的就是“分散配置、不把鸡蛋放在一个篮子里”。张女士回忆，在上世纪90年代初，各种理财方式和产品比较匮乏时，她想尽各种办法，让自己理财的风险降到最低，当时不动产价值正在攀升，她把自己的理财资金分为三部分，一部分用于投资不动产，第二部分用于可以实现刚兑、回报较稳定的银行理财产品，最后一部分则是投入股市。张女士分享自己的理财经：“最重要的是要避开风险，还要提防股市被套牢的风险，所以，在当时的情况下，收益不高但风险很低的银行理财产品是张女士投入最多资金的理财方式，利率并非是她最关注的，控制风险、保全自己的本金才是张女士理财的重中之重。”

“宝类”理财产品一路走低

记者调查发现，除了银行理财产品收益下降，互联网宝类理财产品的收益率总体上也呈现一路走低的趋势。自2018年二季度，互联网宝类理财产品的收益逐月下滑，6月份的平均收益利率为3.99%，低于二季度平均值。以今年7月末的一周数据为例，7月20日至7月26日，74只互联网宝类产品7日平均年化收益率为3.66%，创下自去年5月以来最低收益水平。

“其实宝类理财产品收益下降也不是最近几天的事。我是余额宝的老用户了，是眼看着它的收益率从最开始的7%调整到6%，然后现在跌破4%。想从平日零花钱里赚点小钱也是越来越难了。”市民顾先生有些无奈地向记者说道。顾先生表示自己从理财小白时期就开始使用余额宝，因其操作方便、门槛低还可以随取随用。如今虽然会同时投资其他理财产品，但依然习惯将部分零钱转入余额宝中打理，所以对于余额宝利率下滑深有体会。

“宝类”理财产品的实质为货币基金，而作为全国最大规模的货币基金——余额宝，其7日年化收益率近期更是一路下行，8月8日跌到3.36%，跌幅将近10%。万份年化收益率也一直徘徊在1元以下，8月7日已低至 0.9元。事实上，余额宝的调整不仅局限于下调的收益率，还表现在限制申购额度和到账额度上。比如从今年2月起，余额宝正式取消支付宝余额自动转入，并限制每日申购总量，当天购完为止；而从今年6月6月开始，余额宝转出到银行卡当日快速到账额度也有所调整，从每日限额5万元下调至1万元。

对于余额宝类理财产品近期收益率的下滑，昨天上午交银中国的经济学家对记者表示，一是受到近期逐渐放松的货币政策影响，二是因为金融监管趋严，资管产品打破刚兑正式提上日程，货币基金和银行理财产品都受到一定波及，尤其是在一系列旨在防范风险的流动性新规实施后，货币基金收益率继续走低：“更严谨地说，宝类产品其实就是货币基金投资。”

分析人士进一步指出，从长期来看此类产品收益率下调是货基回归利率合理化的表现：一方面这将有利于央行增加存款降低融资成本，另一方面，对于货币基金本身而言，这将防止出现膨胀过快的局面，保持较为平稳的资产规模，将有利于其更好的运营管理。记者注意到，低风险相对应是较低的收益率，像余额宝2013年7日年化收益率高达7%的局面是不可持续的，投资者应逐渐习惯货基收益率3.5%左右的新常态。

债券基金逆势上涨成例外

不过也并不是所有产品都在经受利率下行之苦，虽然今年以来整个市场面临着A股弱势震荡、银行理财产品预期收益率下降等一系列不利局面，但债券基金表现却颇有亮点，整体上跑赢了其他权益类产品。

众禄研究数据显示，截至8月6日，今年以来纯债基金、二级债基、偏股混合型、主动偏股型和指数型等基金的净值增长率分别为3.67% 、-0.12% 、-8.48% 、-15.07%和-16.75%，只有不参与股票二级市场的纯债基金取得了正收益。而就具体品种来看，净值增幅居前的纯债基金依次为易方达聚盈上涨8.35%、融通债券上涨8.18%、融通增益上涨7.90%、华泰柏瑞季季红债券上涨7.63%、鹏华丰融定期开放债券上涨7.53%。此外，招商、民生加银、工银旗下纯债类基金也取得了较为出色的业绩。

此外，养老目标基金是一种创新型的公募基金，它以追求养老资产的长期稳健增值为目的，鼓励投资人长期持有，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险。自3月初证监会发布《养老目标证券投资基金指引（试行）》以来，养老型目标基金受到了广泛关注。8月6日，华夏、嘉实、广发、南方、中银、博时、富国、万家、中欧、易方达、鹏华、银华、工银瑞信、泰达宏利等14家公募基金旗下申报的养老目标基金正式获得批文；虽然具体的发行时间表还未最终确认，但养老目标基金获批标志着我国公募基金养老时代正式开启。

业内人士认为，养老投资从一开始就是立足于长期投资，追求资产的稳健增值，力求最大化把握其鲜明的“长钱”属性。目前权益市场估值处于底部区域，对于定位长期投资的养老目标基金是理想的时间窗口，由此中国养老目标基金每年或可新增规模3000亿元到4000亿元。

[专家说法]

经济新常态下，调升利率概率不大

对于利率下调，交通银行首席经济学家连平表示，目前我国存贷款的基准利率已经处于10年来较低水平，利率市场化水平在不断提高，并且在短期内不会迎来上升局面。近年来，央行多次采取不同措施向市场提供流动性，货币市场利率相对应下降，已达到引导市场的效果。而这一现象的出现和国家经济总体运行，整体宏观经济态势和日益增长的外部挑战都有密切关系。

谈及基准利率在未来是否有调高的可能性，连平认为短期内出现加息的可能性比较小。这主要受到几大因素的影响：第一是为了促进社会融资规模增长。在今年二季度，社会融资规模出现了三个月累加为负增长的情况，这种状况在此前从未出现过，而融资规模的萎缩并不利于国家实体经济的平稳发展。因此货贷增速需要保持较快发展，甚至要比去年更快。在这种情况下，商业银行就需要较好的流动性，否则将难以为继。

连平指出，中国当前经济运行速度逐渐趋于平稳，2015年到2018一季度的GDP运行情况来看，基本上是一个走平的状况，上下波动的幅度只有0.1个百分点，波动非常小。而在今年、明年和后年，当中国所面临的国际挑战可能增加时，整体GDP依然需要一定的增速，因此进一步收紧利率政策的条件尚不成熟。