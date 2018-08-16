晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市震荡下行，创指也失守1500点，盘中天津自贸区板块小幅反弹，水泥、啤酒、白酒等板块跌幅居前。午后股指继续下滑，多头不做任何抵抗，最后沪市下跌57点，跌幅达2.07%。

二孩板块获红利

2016年1月5日，中央发文明确生育两孩无需审批，由家庭自主安排生育。自那开始，A股市场中的二孩概念股就不时有所表现。外界普遍预期，在政策出台之后，将会迎来一轮生育高峰期，相关二胎概念股将有望迎来政策红利。

机构指出，根据儿童产业研究中心的数据，预计2018年中国母婴行业产品市场规模将达到3万亿元，未来10年将保持15%以上的高增长，母婴服务市场2020年将达1.7万亿，年均复合增速17.3%。受益于居民可支配收入的增加、人们消费理念的逐步改善及二孩政策红利的持续释放，母婴行业市场规模不断扩大。

5G布局竞相提速

5月17日，工信部与国资委联合发布关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见，强调加快推进5G技术产业发展。扎实推进5G标准化、研发、应用、产业链成熟和安全配套保障。促进5G和垂直行业融合发展，为5G规模组网和应用做好准备。日前，工信部、国家发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划 （2018-2020年）》提出，加快5G标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程，确保启动5G商用。

逢低买有赚即抛

尽管从长线走势看，A股下跌趋势尚未彻底扭转，生态环境较差，操作难度确实较大，但各种消息驱动下热点轮动带来的结构性机会不能被漠视。当前市场仍然处于政策消化期，市场能否持续反弹，仍然有待观察。底不是一个点，而是一个区域，由于外界不确定因素纷纷扰扰，A股的底还在难熬之中，磨底是一个过程，有反复也是预料之中的，市场整体还是存量博弈格局。

技术上，短期均线死叉下行，风险释放仍未结束。但经历近日快速大幅波动之后，市场又有了超跌反弹需求，还是既定操作策略：积极地逢低买，有赚即抛。