A股“入摩”权重提高 下月还有望“入富”

记者 曹西京

晨报讯 14日凌晨，明晟公司发布了2018年8月指数评估报告，将实施中国A股部分纳入明晟M SCI中国指数的第二步，纳入因子从2.5%提升至5%，提升后占明晟新兴市场指数的权重为0.75%。富时罗素FTSE Russell公司CEO表示，若富时罗素决定9月将A股纳入旗舰指数，届时给予A股的权重可能高于竞争对手明晟M SCI。

在纳入因子提高后，10只中国A股新增加入明晟中国指数，A股共236只个股纳入该指数。此外，明晟还对明晟中国全股票指数和明晟中国A股在岸指数成分股进行了相应调整。M SCI表示，如相关成分股调整生效日之前仍处于停牌，将被剔除出相关M SCI A股指数。

10只新纳入股票为：中航沈飞、中国神华、中国联通、国电电力、恒力股份、国电南瑞、TCL集团、中兴通讯、用友网络和玲珑轮胎。

明晟表示，所有纳入将于2018年8月31日收盘时生效；下一次半年度指数评估日期为2018年11月13日。以此推断，相关追踪M SCI的被动型基金将于8月31日当日完成建仓。

历史性入摩之后，下月A股或将加入又一国际指数：富时罗素FTSE Russell。该公司CEO M ark M akepeace公开表示，如果富时罗素决定下个月将中国内地股票纳入其旗舰指数，其对中国内地股票的权重可能高于竞争对手M SCI。

富时罗素是英国伦敦交易所旗下全资公司，其指数产品吸引了超过15万亿美元的资金。