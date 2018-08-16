风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

最近对资本市场利好的消息一个接一个，日前有一条消息是国家发改委、央行、财政部、国资委、银保监会五大部委发布的 《2018年降低企业杠杆率工作要点》；另一条是证监会发布的《坚持通过深化改革扩大开放来促进资本市场平稳健康发展》。

两条消息的共同点是都将IPO和并购重组放到了重要的显目位置，不同的是前者是作为工作部署，后者是制度建设，出台的五大利好集中在对外扩大开放引进外资增量上，让人感觉管理层在股市建设上一步一个脚印地往前赶。

“不但宏观层面利好消息不断，具体到交易所也是动作频繁。继上周深交所表态，要坚决遏制‘随意停’‘任意停’‘长期停’现象后，日前上交所也行动起来了，对停牌也有了最新要求和安排，并发布《上交所关于沪市公司停复牌的答记者问》。上交所对停牌要求总的思路是，坚持分阶段披露原则，对于上市公司可以直接披露的重大事项，原则上不再办理停牌。同时，对于确有停牌必要的事项，如特别敏感事项的短期停牌，也考虑根据市场的实际情况，充分尊重上市公司的合理需求，依法依规办理。”高智说。投资者不是认为不能停牌，而是不能随便找个理由就停牌，更不能停起牌来没有时间限制，想停多久就多久，那对普通投资者来说，市场的风险就变得不可测了。

“说起来，停牌是为了保障公平信息披露、提示重大风险，同时也是为了兼顾交易效率，维护投资者正当的交易权利，但事实上，有的停牌恰恰是让投资者陷入恐慌的根源，一些上市公司说停牌是因为有重大资产重组，然而停止交易好长时间后出一纸公文，说由于种种原因重组失败，于是股价狂跌不止，这样的停牌就是一种不负责任。”郁教授道，有的上市公司把停牌当成一种交易策略使用，说是为了信息保密、防控内幕交易，其实是为了交易锁价或者回避短期暴跌风险。

今日行情预测：探低回抽仓位：70%