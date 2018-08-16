线上、线下购机都可分期-手机巨头纷纷进军消费金融

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

消费金融对于手机巨头们来说，诱惑力惊人。

继小米、oppo踏足消费金融市场后，国产手机三大巨头之一的V IVO，近日低调招兵买马，而目标同样是消费金融市场。由此，三大巨头也将完成对手机端消费金融领域的布局。

对消费者来说，由于大幅减少了分期购物环节，购机的步骤将由此减少很多，而费用也将出现小幅降低。

行业先行者：小米

2017年是消费金融突飞猛进的一年，越来越多的线上线下场景得到开发，手机等3C类消费金融成了其中至关重要的一块。对于中国手机市场来说，四大巨头除了华为始终在以B端为主要服务对象，坚持“输出金融科技、赋能金融机构”以外，其他三家想做的都是C端金融业务，故而相继选择进入了消费金融市场。

小米作为先锋，早在2015年9月就推出了分期服务，开始向部分小米手机用户内测开放。直到2017年4月，小米贷款APP在各大安卓市场上线后，小米金融才宣布正式开始全面内测小米分期服务。如今，小米分期购物费率为3期2.22%、6期3.9%、12期7.2%，相比蚂蚁花呗分期费率 3期 2.5%、6期4.5%、12期8.8%还要低上一些。费率低确实吸引了很多米粉，截止2017年11月底，小米贷款交易量突破300亿元，贷款余额近百亿元，累计服务用户突破百万，不良率低于1%。

小米上市后，港交所披露了小米集团的招股书。招股书显示，2017年度，小米金融的收入及税前损失分别占小米的0.7%及不足0.2%，但小米金融总资产占小米的比重已然高达14.1%。小米金融相关负责人透露，小米贷款拥有5000万预授信用户，其授信额度范围为1000元至20万元，还款期限有6、9、12个月，件均额度为 6000元左右，具体形式主要分为信用贷款和消费分期两类产品。用户可分别使用消费分期在线上小米商城购买小米硬件，也可线下在小米之家实体门店分期购物；而信用贷款可以满足用户的其他财务需求。

目前，小米已经持有网络小贷牌照，最终目标是拿下消费金融牌照。一方面小米体验店和小米商城庞大的用户流量，为其消费金融的发展奠定了基础，也提前积累了用户数据;另一方面，发展小额贷款、支付、保险等互联网金融业务，也在反向推动小米产品的销售。

不甘落后的vivo和OPPO

2018年4月底，在一季度夺回中国智能手机市场销量冠军宝座的OPPO迅速开始在国内悄悄组建金融事业部，准备进军消费金融。

业内人士透漏，OPPO可能不只是要做国内消金市场，同时还要进军东南亚消金市场。近来在积极组建金融团队，其挖角的对象有腾讯、阿里、微众银行、招联、马上等一系列知名企业的金融人士。同时，OPPO也正在华南地区申请消费金融牌照。

还有消息称，vivo也在低调组建消费金融团队，要进军消费金融市场，目前风控部门已招聘数人，产品等部门还在持续招聘。而且，vivo目前已经拿下相关网络小贷牌照。

业内人士表示，手机品牌商做分期业务，有着天然的价格和数据优势：一来商家可以从出厂环节就开始把关，视业务成本多少再定价，不像分期平台只能在手机价格的基础上增加；二来手机用户的行为数据也会成为商家风控的参考因素。而且以线下店面见长的OPPO和vivo，自己做消费金融也不会缺少场景和客户，分期不仅开发出更多的消费潜力，促进店面销售，而且店面也会因金融服务获得抽成。

对标小米的发展模式，未来OPPO和vivo的消费金融业务预计也将以其产品为基础。但是相对于小米这种基于硬件设计销售的互联网公司来说，OPPO和 vivo两家公司此前在二三四线城市大力发展，拥有众多线下门店：OPPO有超过20万的终端门店，vivo的门店数量也有25万家。同时，很多消费金融公司都是他们重要的合作伙伴，与之有利益捆绑。通常消费金融公司都是采用业务员驻店模式，驻扎各大手机店为用户办理分期业务，每办成一笔分期必然会赚取分期手续费用，如果OPPO和vivo都拥有了自己的消费金融业务，必然会影响这些消费金融公司的利益。

减少中间环节消费者获益

尽管会影响其他消费金融公司的利益，但是对于消费者来说，OPPO和vivo直接推出消费金融服务可以减少购物分期的中间环节，购机的步骤会被缩减、价格也有可能略有下降。

据了解，使用手机分期的年轻人大多生活在三四线城市，年龄集中在18-25岁之间，月薪通常在5000元以下，在选择手机产品方面倾向于 OPPO、vivo、华为、金立等3000元左右的产品。对于他们来说，超前的消费意识下必然会产生额外的手续费用。而如今线下3C的几家消费金融公司，如捷信、马上等由于中间牵涉店主、业务员利益，手续费用普遍偏高。

而OPPO和vivo作为手机的生产厂商，他们拥有出厂定价优势。而且对照小米分期的较低利率来看，OPPO和vivo若是提供分期服务，在费率方面也将会比市面上其他的消费金融公司略低。对于二三四线城市收入较低的OPPO和vivo手机主力购买者来说，这样一来能直接缩减其消费成本。

同时，OPPO和vivo要开展消费金融业务就要明白长居线下未必可取。渠道越下沉，消费金融的目标客户群体的层次也随之不断下沉，那么不良贷款比率就会攀升。因此，OPPO和vivo势必需要通过向线上转型，一方面开拓新的客户来源，同时也能更好地进行风控。若是，OPPO和vivo推出了网上商城结合其消费金融业务，用户就能自行在网上进行分期购机，更加方便快捷。