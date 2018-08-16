晨报记者 刘志飞

中国银行保险监督管理委员会近日发布了2018年二季度银行业主要监管指标数据。数据显示，上半年商业银行利润增长基本稳定，累计实现净利润10322亿元，同比增长6.37%，增速较去年同期下降1.55个百分点。同时，商业银行平均资产利润率为1.03%，较上季末下降0.02个百分点；平均资本利润率13.70%，较上季末下降0.30个百分点。

此外，在贷款投向上，2018年二季度末，银行业涉农贷款余额达32万亿元，同比增长 7.3%；用于小微企业的贷款余额32万亿元，同比增长13.1%。此外，信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款延续了高增长趋势，分别同比增长分别为31.1%和44.4%，比各项贷款平均增速高出19.4和32.6个百分点。

在资产质量方面，2018年二季度末，商业银行不良贷款余额达1.96万亿元，较上季末增加1829亿元；商业银行不良贷款率1.86%，较上季末上升0.12个百分点。

在不良“双升”的趋势下，商业银行加大了计提贷款损失准备，2018年二季度末，商业银行贷款损失准备余额为3.50万亿元，较上季末增加1036亿元；拨备覆盖率为178.70%，较上季末下降12.58个百分点。