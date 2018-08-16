交行发布中国财富景气指数

见习记者 商依琳

8月15日，交通银行发布第48期《交银中国财富景气指数报告》，对比5月发布的上一期指数141点保持不变。

三个一级分项指标中，经济景气指数下降一个百分点至为140点。其中，现在投资景气指数和预期投资景气指数两个二级指标同步下滑，下滑幅度均为1个百分点。该指数下降与近期宏观经济走势息息相关，受高温暴雨天气、贸易战背景下外需走弱、价格涨幅回落等因素影响，7月制造业与非制造业PM I均有下降；制造业方面，贸易摩擦导致进出口不确定性加大，新订单指数下降0.9个百分点，进口指数为近两年最低；非制造业方面，受高温天气和强降雨影响，建筑业生产活动减弱；上半年固定资产投资增速降至6%，投资增速正在经历探底过程。

收入增长指数亦降1个百分点至155点，从上期156点的高位回落1个百分点。主要由于上证综指震荡，贵金属持续下挫，国际油价下跌，造成小康家庭投资收益指数和家庭财务状况指数均降低1个百分点。

投资意愿指数略涨1个百分点，但仍处于低位的126点。由于近期股市、基市持续波动，黄金、白银价格表现疲软，使得小康家庭投资意愿减弱，本期流动资产投资意愿指数下降1个百分点至141点。而不动产投资意愿指数上涨2个百分点至111点，重回景气空间。从持有不同房产套数的受访家庭来看，本期0-1套房家庭现在不动产投资意愿上升明显；在楼市调控政策收紧的状态下，3套及以上家庭对未来不动产投资意愿下降。从不同城市来看，核心城市投资意愿升1个百分点，非核心城市房地产投资意愿上升3个百分点，对不动产投资意愿分化进一步扩大。