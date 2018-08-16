货币基金七日年化收益走低-余额宝仍受年轻白领青睐

见习记者 王禹心

7月份诺安基金旗下的诺安天天宝A货币基金接入余额宝后，不到一个月的时间，余额宝再次接入银华货币基金A，这是余额宝接入的第8只货币基金。

从这8只货币基金中，记者观察到，截至8月15日，其七日年化收益率有5只在3.50%以下，其余三只七日年化收益率分别为3.51%、3.52%和3.54%。而对比微信钱包中的零钱通，其接入的4只货币基金七日年化收益率最低的为3.74%。

记者采访了多位85、90后，他们表示，虽然余额宝中多只货币基金七日年化收益率跌破3.50%，但并不会影响其使用习惯，他们仍愿将资金主动放在支付宝中进行理财。

余额宝和零钱通大同小异

对于普通投资者来说，将资金放在支付宝或微信中，最大的优点就是方便灵活。例如在日常消费过程中，大部分商家都可以使用微信、支付宝进行付款。以微信为例，付款时用户可以选择零钱、零钱通、银行卡进行支付。

微信的三种付款方式前提是要有资金在里面，通过对比发现，把钱放在零钱中不会产生收益；放在银行卡中，是按照银行活期存款利率来计息，所得的利息微乎其微；把钱放在零钱通中，如上面所说，其对接的是货币基金，只要有资金在里面就会每天产生收益，其年化收益率高于银行活期存款利率，和部分银行的定期存款利率基本持平。余额宝同理，所以很多用户会选择把常用的资金放在零钱通或余额宝中。

截至到8月15日，余额宝接入的8只货币基金中，华安日日鑫货币A的七日年化收益率最低，为3.22%，其余还有两只货币基金七日年化收益率也在3.30%以下，其中包括最新介入诺安天天宝A。而银华货币基金A的七日年化收益率在8只货币基金中最高，为3.54%。记者对比了同期微信钱包中的零钱通，其对接的货币基金共有四只，汇添富全额宝的七日年化收益率最高，为4.15%；而最低的嘉实现金添利七日年化收益率为3.74%。单看余额宝和零钱通两个平台所对接的货币基金七日年化收益率，零钱通略高于余额宝。

余额宝和零钱通从产品角度来看相差无几，但在具体使用时还是有所区别。比如微信的零钱通，即使有资金在里面，也可以随时在其对接的四只货币基金中进行更换，同时也能看到四只货基七日年化收益率的变化。而支付宝中的余额宝如果要选择更换货基，需要将余额宝中的全部资金转到余额或者与其绑定的银行卡中，然后再进入余额宝时可以选择具体的某一只货基。简言之，余额宝内有资金时，无法实现货基更换，如果想要更改，只能把全部资金转出重新选择。

85后的小舒对记者说：“虽然零钱通中的货币基金七日年华收益率高于余额宝，但谁也不会为了百分之零点几的差别，把钱从余额宝转到零钱通里，因为平时在支付宝中使用余额宝都习惯了，微信更倾向于社交。”

积分制增强用户粘性

除了余额宝和零钱通外，支付宝和微信App内的其他基金产品也很类似。但记者采访多位同时使用支付宝和微信的85、90后用户，他们表示如果要购买基金等理财产品的话，会首选支付宝而非微信，一方面是使用习惯，另一方面使用支付宝可以获得蚂蚁积分。

记者了解到，在支付宝App内，蚂蚁积分的用途有很多。首先，在支付宝中提现所产生的手续费，就可以用蚂蚁积分进行抵扣，而微信是将手续费直接在提现金额中进行扣除，没有其他方式可抵扣提现手续费。

其次，在支付宝中利用蚂蚁积分可进行商品换购。商品换购主要分两种，一种是用蚂蚁积分进行全额兑换，例如用39999积分可以兑换入门版的亚马逊kindle，不需要用户额外再花钱；而另一种相当于用蚂蚁积分进行“打折”，例如爱奇艺会员一个月的市场参考价格是19.8元，使用88积分再额外花13元就可以获得爱奇艺为期一个月的会员。

蚂蚁积分有使用就会有赚取，对于积分的赚取也分为多种手段，例如每日在支付宝中签到可领取1个积分；线上线下使用支付宝付款，每天最多可以有三次领积分机会，积分的数量随机；使用支付宝缴费、理财等都会获得积分。在这个过程中，购买支付宝上的理财产品所赚取的积分量较多，每个月在支付宝上购买的定期、基金、黄金等产品，日均余额合计超过1000元就可以获得积分，其中每150元获取1个积分，月积分上限是1500。

通过每天打卡、消费、理财等方式赚取积分，然后得到的积分又可以用于换购、抵扣手续费等，不仅实用还提高了用户的黏性。“蚂蚁积分用途很多的，我之前在淘宝上买耳机用的是花呗分期付款，然后在支付宝中用蚂蚁积分兑换了花呗账单分期免息券，所以我每个月还花呗的时候就不用付手续费了，蚂蚁积分抵扣各种手续费这一项对我来说还是比较实际的”90后的小迪（化名）对记者说。