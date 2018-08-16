阿里腾讯纷纷介入金融科技助力汽车服务

见习记者 罗佳明

互联网汽车金融飞速发展，虽然只是最近5年内的事。但是在资本和金融科技的加持下，互联网汽车金融改变了以往传统汽车金融的覆盖和服务模式。

A I提升风控审批效率

在汽车销售领域，随着互联网大数据风控和自动决策系统、引擎的使用，极大程度加快了行业贷款审批速度，消费者10秒就能知晓审批结果。尤其是人脸识别、电子合同、电子签名和智能面签技术等一系列金融科技技术的全面应用，不仅免去了消费者多次奔跑于银行和经销商门店之间的麻烦，还使得贷款在市场内能够一次性完成，全程无纸化，手续异常便捷。

大搜车官网显示，如果在网络渠道购车，仅用6步即可完成，首先通过APP预约意向车型及门店，预约好时间后即可到店使用支付宝扫描销售顾问的专属二维码，根据消费者信用评估出购车金融方案，无需提供任何纸质资料，就可回家等待APP的提车通知，三天内在指定地点提车。之后的每月还款可以直接通过支付宝自动还款。

“人工智能（A I）技术的完善，智能风控、智能营销和智能客服能将金融风险降到最低，同时提供给消费者最佳的汽车消费金融服务体验。”美利车金融相关负责人表示，“以美利车金融为例，不仅可以最快实现秒通秒拒，其整体平均初审审批时间也控制在30分钟以内，用户当天就能放款、提车。”阿里腾讯网络巨头纷纷介入

据了解，随着我国成为汽车保有量第一大国，新车市场规模达到每年近万亿元。拥有强大数据能力和领先人工智能技术的互联网公司也齐齐涌入市场。

2015年，阿里整合旗下大数据营销、汽车金融业务成立阿里汽车事业部，从汽车大数据营销，汽车金融、原厂售后O2O业务和二手车置换四大领域入手。7月还联合蚂蚁小贷以及众多汽车厂商推出“车秒贷”，只需要半小时即可获知贷款授信额度。

同年，腾讯也投资C2C平台人人车，C2B平台天天拍车等，目前已经完成了在新车电商及二手车电商 C2B、C2C、B2B等细分领域的完整布局。通过社交来定义手中，通过微信、QQ两大社交软件的庞大数据，和用户本身在社交软件中传递的信息，对寻找营销目标人群提供了巨大帮助。

目前，易鑫金融通过与腾讯、京东、百度的战略合作，构建了其独有的综合性风控系统；大搜车则是依托支付宝风控系统展业。

业内人士认为，互联网金融通过互联网技术、信息对传统金融的改变主要表现在提升资源配置效率，拓宽融资渠道，延展金融的内涵上。在技术方面，通过对前台业务的虚拟化将交易方式由柜台转为远程、人工转为自助，线下转为线上。其次是促使了新型交易方式出现。