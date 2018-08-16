武磊梅开二度 3∶1力克富力-上港紧追领头羊

晨报记者 金 昊

8月15日晚，上海上港坐镇主场迎战广州富力。凭借武磊在上半场的梅开二度和吕文君下半场的进球，上港主场3∶1大胜广州富力。本轮过后，少赛一场的上港落后领头羊国安3分。

相比于上一轮主场同申花的比赛，上港队主帅佩雷拉做出了三处人员调整，林创益顶替停赛的蔡慧康进入首发，上一轮首发的王燊超坐在了替补席上，傅欢出任球队首发右边后卫。外援方面，上一场轮休的艾哈迈多夫进入首发，埃尔克森轮休。U23球员方面，小将雷文杰继续出现在首发阵容中。

上半场开场后，双方都很快进入比赛节奏。第9分钟，奥斯卡在大禁区远射，皮球发生折射后被对方门将没收。第16分钟，上港队获得前场右侧角球机会，奥斯卡开出角球，一番混战后，贺惯的打门被对方门将扑出，但仍停留在右边路的奥斯卡得球后再次传中，埋伏在禁区中路的武磊推射破门，1∶0，上港取得领先。

上半场伤停补时阶段，奥斯卡在中路策动攻势，接胡尔克传球的他不停球直接向对方左边翼卫身后扫传，适时插上的胡尔克带球杀到底线后选择倒三角回传，早已在大禁区线和十二码点之间等候的武磊顺势推射破门，2∶0，上港带着两球的领先优势结束了上半场比赛。

下半场开始，上港队主帅佩雷拉用吕文君换下雷文杰，继续加强进攻。第51分钟，颜骏凌化解了对方前锋扎哈维的单刀射门。第65分钟，上港队发动快速反击，艾哈迈多夫带球过程中球被对方后卫碰到，球正好落到跟进的吕文君脚下，后者顺势推射破门，3∶0，上港队扩大领先优势。

第68分钟和第78分钟，上港队主帅佩雷拉分别用李圣龙和张卫换下了林创益和于海。伤停补时阶段，富力前锋扎哈维远射破门。最终，比分定格在 3∶1，上港队取得两连胜。

在赛后新闻发布会上，上港主帅佩雷拉表示：“今天我们打进了三个进球，但其实原本我们可以取得更多进球，在最后决定性的一脚上，我们还有所欠缺。比赛最后阶段，我们还丢了一个球，我认为这是不应该的，导致这个丢球的原因是当时球队的阵型有些散。我希望我的球队在后面的比赛里能够按照平时训练时那样来踢。这场比赛的结果我很满意，但场上的部分环节我并不满意。”